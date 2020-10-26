https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581676278.html

Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение

Пациентов с COVID-19 могут перевести из стационара на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста, следует из рекомендаций Минздрава РФ. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T22:47

2020-10-26T22:47

2020-10-26T22:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Пациентов с COVID-19 могут перевести из стационара на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста, следует из рекомендаций Минздрава РФ."Выписка из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентов в возрасте 18 лет и старше для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения результатов лабораторных исследований биологического материала на наличие РНК SARS-CoV-2", - говорится в документе.Уточняется, что это возможно при стойком улучшении клинической картины, исчезновении лихорадки (температура ниже 37,5 градусов), отсутствии признаков нарастания дыхательной недостаточности, уровне C-реактивного белка меньше 10 мг/л. В расчет также принимается уровень лейкоцитов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество