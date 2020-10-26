https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581658635.html

Лекарства от COVID-19 для волгоградцев от 65 лет поступили в поликлиники

Лекарства для бесплатного лечения коронавирусной инфекции на дому для жителей Волгоградской области старше 65 лет поступили в поликлиники региона, сообщает в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T20:33

2020-10-26T20:33

2020-10-26T20:33

волгоградская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

волгоградская область

общество

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<strong>ВОЛГОГРАД, 26 окт – РИА Новости.</strong> Лекарства для бесплатного лечения коронавирусной инфекции на дому для жителей <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> старше 65 лет поступили в поликлиники региона, сообщает в понедельник пресс-служба администрации области.Ранее сообщалось, жителей Волгоградской области старше 65 лет, которые что с 26 октября по 30 ноября заболеют коронавирусной инфекцией и будут лечиться амбулаторно, обеспечат бесплатными лекарствами по назначению врача."Порядка 140 тысяч упаковок лекарственных средств распределяются по поликлиникам волгоградского региона для бесплатного обеспечения пациентов старше 65 лет с подтвержденным COVID-19. Первая партия уже поступила", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что среди лекарств, которые будут бесплатно выдаваться заболевшим пенсионерам, есть антибиотики, противовирусные препараты, антикоагулянты и другие. По информации администрации, перед поликлиниками стоит задача ежедневно отслеживать наличие лекарств и вовремя пополнять запасы. По данным ведомства, лекарства пенсионерам на дом будут приносить социальные работники и волонтеры, доставка будет бесконтактной.Ранее сообщалось, что также для того, чтобы избежать осложнений у больных с симптомами коронавируса в регионе запускают экспресс-диагностику антигена COVID-19 на дому.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/lekarstva-1580506546.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, волгоградская область, общество