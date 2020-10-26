https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581621059.html
О полной победе над коронавирусом объявлять рано, заявил Мишустин
Объявлять о полной победе над коронавирусом рано, фактор неопределенности сохраняется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:24
2020-10-26T17:24
2020-10-26T17:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Объявлять о полной победе над коронавирусом рано, фактор неопределенности сохраняется, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Ну, к сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано, ситуация достаточно сложная", - сказал он на встрече с руководством <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и руководством фракций.Мишустин отметил, что в таких условиях бюджет получился "напряженным, есть и дефицит в нем, но он направлен в первую очередь на поддержку людей".
3
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, госдума рф, общество