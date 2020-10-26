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О полной победе над коронавирусом объявлять рано, заявил Мишустин
Объявлять о полной победе над коронавирусом рано, фактор неопределенности сохраняется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:24
2020-10-26T17:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Объявлять о полной победе над коронавирусом рано, фактор неопределенности сохраняется, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Ну, к сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано, ситуация достаточно сложная", - сказал он на встрече с руководством <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и руководством фракций.Мишустин отметил, что в таких условиях бюджет получился "напряженным, есть и дефицит в нем, но он направлен в первую очередь на поддержку людей".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, госдума рф, общество

О полной победе над коронавирусом объявлять рано, заявил Мишустин

17:24 26.10.2020 (обновлено: 17:45 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Объявлять о полной победе над коронавирусом рано, фактор неопределенности сохраняется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ну, к сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано, ситуация достаточно сложная", - сказал он на встрече с руководством Госдумы и руководством фракций.
Мишустин отметил, что в таких условиях бюджет получился "напряженным, есть и дефицит в нем, но он направлен в первую очередь на поддержку людей".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинГосдума РФОбщество
 
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