https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581583613.html

Болевшие COVID-19 дети могут получить проблемы с фертильностью

Обследования детей, перенесших коронавирус, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности следующих поколений, заявила председатель исполнительного комитета... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T14:37

2020-10-26T14:37

2020-10-26T18:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лейла намазова-баранова

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Обследования детей, перенесших коронавирус, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности следующих поколений, заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России <a href="https://ria.ru/person_Lejjla_Namazova-Baranova" target="_blank">Лейла Намазова-Баранова</a>.В этой связи она призвала наблюдать за детьми, перенесшими коронавирус."Обязательно наблюдение за детьми, которые перенесли в любой форме коронавирусную инфекцию, нужно", - сказала эксперт на круглом столе ОНФ.По ее словам, обследования этих детей показали 30% снижение когнитивных функций после перенесенного коронавируса, даже бессимптомного.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581119589.html

Игорь Соколов вот оно - тайное стало явным. Еще одно подтверждение того, что не зря, и не случайно, Сша разработали не просто биологическое оружие, а генетическое. Задача- уменьшение населения планеты, в интересах ,,золотого миллиарда,, - в первую очередь в выбраных, непокорившихся странах. И разные мутации вируса, и разные виды в разных странах. 254

Позитроник Может быть мальчики с пониженной фертильностью чувствительны к вирусу. 149

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лейла намазова-баранова, здоровье - общество, общество