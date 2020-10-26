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https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581583613.html
Болевшие COVID-19 дети могут получить проблемы с фертильностью
Обследования детей, перенесших коронавирус, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности следующих поколений, заявила председатель исполнительного комитета... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:37
2020-10-26T18:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лейла намазова-баранова
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Обследования детей, перенесших коронавирус, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности следующих поколений, заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России <a href="https://ria.ru/person_Lejjla_Namazova-Baranova" target="_blank">Лейла Намазова-Баранова</a>.В этой связи она призвала наблюдать за детьми, перенесшими коронавирус."Обязательно наблюдение за детьми, которые перенесли в любой форме коронавирусную инфекцию, нужно", - сказала эксперт на круглом столе ОНФ.По ее словам, обследования этих детей показали 30% снижение когнитивных функций после перенесенного коронавируса, даже бессимптомного.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581119589.html
вот оно - тайное стало явным. Еще одно подтверждение того, что не зря, и не случайно, Сша разработали не просто биологическое оружие, а генетическое. Задача- уменьшение населения планеты, в интересах ,,золотого миллиарда,, - в первую очередь в выбраных, непокорившихся странах. И разные мутации вируса, и разные виды в разных странах.
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Может быть мальчики с пониженной фертильностью чувствительны к вирусу.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лейла намазова-баранова, здоровье - общество, общество

Болевшие COVID-19 дети могут получить проблемы с фертильностью

14:37 26.10.2020 (обновлено: 18:34 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Обследования детей, перенесших коронавирус, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности следующих поколений, заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
В этой связи она призвала наблюдать за детьми, перенесшими коронавирус.
"Обязательно наблюдение за детьми, которые перенесли в любой форме коронавирусную инфекцию, нужно", - сказала эксперт на круглом столе ОНФ.
По ее словам, обследования этих детей показали 30% снижение когнитивных функций после перенесенного коронавируса, даже бессимптомного.

"Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений", - добавила Намазова-Баранова.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Лейла Намазова-БарановаЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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