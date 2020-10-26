https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581583613.html
Болевшие COVID-19 дети могут получить проблемы с фертильностью
Обследования детей, перенесших коронавирус, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности следующих поколений, заявила председатель исполнительного комитета... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:37
2020-10-26T14:37
2020-10-26T18:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лейла намазова-баранова
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333368_0:308:3094:2048_1400x0_80_0_0_d448da3b0b001cd137dfa5bfa297e344.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Обследования детей, перенесших коронавирус, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности следующих поколений, заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России <a href="https://ria.ru/person_Lejjla_Namazova-Baranova" target="_blank">Лейла Намазова-Баранова</a>.В этой связи она призвала наблюдать за детьми, перенесшими коронавирус."Обязательно наблюдение за детьми, которые перенесли в любой форме коронавирусную инфекцию, нужно", - сказала эксперт на круглом столе ОНФ.По ее словам, обследования этих детей показали 30% снижение когнитивных функций после перенесенного коронавируса, даже бессимптомного.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581119589.html
Игорь Соколов
вот оно - тайное стало явным. Еще одно подтверждение того, что не зря, и не случайно, Сша разработали не просто биологическое оружие, а генетическое. Задача- уменьшение населения планеты, в интересах ,,золотого миллиарда,, - в первую очередь в выбраных, непокорившихся странах. И разные мутации вируса, и разные виды в разных странах.
254
Позитроник
Может быть мальчики с пониженной фертильностью чувствительны к вирусу.
149
53
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333368_159:0:2890:2048_1400x0_80_0_0_8e77e3559742a0aa9fa832722488a077.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лейла намазова-баранова, здоровье - общество, общество