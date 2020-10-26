https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581558897.html

В Кремле прокомментировали рост числа случаев COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с распространением коронавируса в России тяжелой. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:51

2020-10-26T12:51

2020-10-26T15:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> назвал ситуацию с распространением коронавируса в России тяжелой.По словам Пескова, она требует "чрезвычайно энергичных усилий" от федеральных и региональных властей.Песков подчеркнул, что мощности здравоохранения, в частности запас койко-мест в больницах, лекарств и средств защиты, позволяют держать ситуацию под контролем.Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин получает всю информацию о ситуации с COVID-19.За сутки в России выявили рекордные 17 347 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. До этого наибольший прирост — 17 340 — зафиксировали 23 октября.Больше всего новых случаев инфекции в Москве (5224, днем ранее — 4455), Санкт-Петербурге (715) и Подмосковье (499). Меньше всего — в Чечне (девять), Ненецком автономном округе (четыре) и на Чукотке (один).За все время эпидемии в стране зарегистрировано 1 531 224 случая заболевания, скончались 26 269 человек, поправились 1 146 096. Темп прироста составляет 1,1 процента.В мире число заболевших приближается к отметке в 43 миллиона, из них как минимум 1,14 миллиона погибли.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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