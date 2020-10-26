https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581551844.html

Собянин заявил о снижении темпов выявляемости COVID-19 в десять раз

Введенные в Москве меры против коронавируса дают свои результаты: за прошедшую неделю темпы по выявляемости коронавируса снизились в 10 раз, в пять раз меньше... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:20

2020-10-26T12:20

2020-10-26T12:20

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коронавирус в россии

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сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Введенные в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> меры против коронавируса дают свои результаты: за прошедшую неделю темпы по выявляемости коронавируса снизились в 10 раз, в пять раз меньше динамика загрузки коечного фонда, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> журналистам."В Москве реализуется целый огромный сложный комплекс мер по борьбе с COVID - это и административные меры, санитарные, медицинские, перевод на "удаленку", контроль за масочным режимом, массовое тестирование, оказание амбулаторной и стационарной медицинской помощью. Все эти меры дают свои результаты: у нас за прошедшую неделю снизились в 10 раз темпы по выявляемости коронавируса и в пять раз меньше динамика загрузки коечного фонда ", - сказал Собянин, посещая резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, развернутый на территории Медицинского комплекса в <a href="http://ria.ru/location_Kommunarka_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Коммунарке</a>.По словам мэра, за последнюю неделю объём загрузки коек коронавирусными больными в Москве превысил 10 тысяч.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

коммунарка (москва)

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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