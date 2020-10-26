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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581545063.html
Двое священников РПЦ скончались в Воронежской области, заболев COVID-19
Настоятель Покровского храма города Бутурлиновка (Воронежская область) протоиерей Николай Чибисов и клирик храма во имя апостола Андрея Первозванного города... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:51
2020-10-26T11:52
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Настоятель Покровского храма города Бутурлиновка (Воронежская область) протоиерей Николай Чибисов и клирик храма во имя апостола Андрея Первозванного города Воронежа игумен Андрей (Беляков) скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса в Telegram-канале."(В субботу) 24 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 58-м году жизни скончался клирик Борисоглебской епархии протоиерей Николай Чибисов, настоятель Покровского храма города Бутурлиновка", - говорится в сообщении.Также уточняется, что в этот день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 53-м году жизни скончался игумен Андрей (Беляков), клирик храма во имя апостола Андрея Первозванного города Воронежа.По данным сайта Борисоглебской епархии РПЦ, в семье Николая Чибисова остались 15 детей, восемь из которых приемные. Протоиерей Николай удостоен многих церковных наград, а также был Почетным жителем Бутурлиновки."Протоиерей Николай понес многие труды по духовному возрождению Бутурлиновки, в деле церковной миссии, благотворительности, в развитии приходского попечения о детях и воскресных школах", - отмечают в епархии. Так, например, он инициировал возвращение в РПЦ Преображенского собора, "лично участвовал в ремонтных и реставрационных работах", внес вклад в восстановление Крестовоздвиженского храма. "Отец Николай явил образ неутомимого труженика ни ниве Христовой, рассудительного и заботливого духовника, с любовью, кротостью и смирением несшего попечение о многочисленных духовных чадах, многим из которых помог обрести веру и встать на путь покаяния и спасения", - сказано на сайте.
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580161401.html
https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html
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Двое священников РПЦ скончались в Воронежской области, заболев COVID-19

11:51 26.10.2020 (обновлено: 11:52 26.10.2020)
 
© Борисоглебская епархия РПЦНастоятель Покровского храма города Бутурлиновка (Воронежская область) протоиерей Николай Чибисов
Настоятель Покровского храма города Бутурлиновка (Воронежская область) протоиерей Николай Чибисов - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Борисоглебская епархия РПЦ
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Настоятель Покровского храма города Бутурлиновка (Воронежская область) протоиерей Николай Чибисов и клирик храма во имя апостола Андрея Первозванного города Воронежа игумен Андрей (Беляков) скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса в Telegram-канале.
"(В субботу) 24 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 58-м году жизни скончался клирик Борисоглебской епархии протоиерей Николай Чибисов, настоятель Покровского храма города Бутурлиновка", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в этот день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 53-м году жизни скончался игумен Андрей (Беляков), клирик храма во имя апостола Андрея Первозванного города Воронежа.
По данным сайта Борисоглебской епархии РПЦ, в семье Николая Чибисова остались 15 детей, восемь из которых приемные. Протоиерей Николай удостоен многих церковных наград, а также был Почетным жителем Бутурлиновки.
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"Протоиерей Николай понес многие труды по духовному возрождению Бутурлиновки, в деле церковной миссии, благотворительности, в развитии приходского попечения о детях и воскресных школах", - отмечают в епархии. Так, например, он инициировал возвращение в РПЦ Преображенского собора, "лично участвовал в ремонтных и реставрационных работах", внес вклад в восстановление Крестовоздвиженского храма.
"Отец Николай явил образ неутомимого труженика ни ниве Христовой, рассудительного и заботливого духовника, с любовью, кротостью и смирением несшего попечение о многочисленных духовных чадах, многим из которых помог обрести веру и встать на путь покаяния и спасения", - сказано на сайте.
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