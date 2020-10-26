https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581545063.html

Двое священников РПЦ скончались в Воронежской области, заболев COVID-19

Настоятель Покровского храма города Бутурлиновка (Воронежская область) протоиерей Николай Чибисов и клирик храма во имя апостола Андрея Первозванного города... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:51

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Настоятель Покровского храма города Бутурлиновка (Воронежская область) протоиерей Николай Чибисов и клирик храма во имя апостола Андрея Первозванного города Воронежа игумен Андрей (Беляков) скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса в Telegram-канале."(В субботу) 24 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 58-м году жизни скончался клирик Борисоглебской епархии протоиерей Николай Чибисов, настоятель Покровского храма города Бутурлиновка", - говорится в сообщении.Также уточняется, что в этот день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 53-м году жизни скончался игумен Андрей (Беляков), клирик храма во имя апостола Андрея Первозванного города Воронежа.По данным сайта Борисоглебской епархии РПЦ, в семье Николая Чибисова остались 15 детей, восемь из которых приемные. Протоиерей Николай удостоен многих церковных наград, а также был Почетным жителем Бутурлиновки."Протоиерей Николай понес многие труды по духовному возрождению Бутурлиновки, в деле церковной миссии, благотворительности, в развитии приходского попечения о детях и воскресных школах", - отмечают в епархии. Так, например, он инициировал возвращение в РПЦ Преображенского собора, "лично участвовал в ремонтных и реставрационных работах", внес вклад в восстановление Крестовоздвиженского храма. "Отец Николай явил образ неутомимого труженика ни ниве Христовой, рассудительного и заботливого духовника, с любовью, кротостью и смирением несшего попечение о многочисленных духовных чадах, многим из которых помог обрести веру и встать на путь покаяния и спасения", - сказано на сайте.

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580161401.html

https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, русская православная церковь, воронежская область, воронеж