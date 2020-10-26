https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581541749.html
"Коммунисты России" попросили запретить продажу костюма коронавируса
Партия "Коммунисты России" просит Госдуму запретить продажу карнавального костюма коронавируса, который россияне покупают для празднования Хэллоуина, сообщил... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:33
2020-10-26T11:33
2020-10-26T11:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коммунисты россии
здоровье - общество
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Партия "<a href="https://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii" target="_blank">Коммунисты России</a>" просит <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдуму</a> запретить продажу карнавального костюма коронавируса, который россияне покупают для празднования Хэллоуина, сообщил исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.Малинкович отметил, что СМИ сообщают о приобретении многими россиянами костюма коронавируса для празднования Хэллоуина.Партия против по двум причинам, подчеркнул Малинкович. Так, использование такого костюма в юмористическом духе "оскорбляет память всех, кто скончался от страшной болезни", отметил он. Во-вторых, по словам Малинковича, это "как бы преклонение, пропаганда перед злом и опасностью, которую человечество все равно обязательно победит - с помощью науки и ответственности"."Мы выступаем с инициативой запрета на использование любых элементов, символизирующих COVID-19, в одежде, в аксессуарах, в гриме и т.д. Мы обращаемся с такой инициативой к законодателю - Госдуме", - заключил политик. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/pandemiya-1581537706.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коммунисты россии, здоровье - общество, госдума рф, общество
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Партия "Коммунисты России
" просит Госдуму
запретить продажу карнавального костюма коронавируса, который россияне покупают для празднования Хэллоуина, сообщил исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.
Малинкович отметил, что СМИ сообщают о приобретении многими россиянами костюма коронавируса для празднования Хэллоуина.
"У нас и сам этот мрачный заморский праздник со зловещим душком никогда не вызывал симпатии, и в любом случае мы категорически против того, чтобы доступен был карнавальный костюм коронавируса", - цитирует Малинковича пресс-служба.
Партия против по двум причинам, подчеркнул Малинкович. Так, использование такого костюма в юмористическом духе "оскорбляет память всех, кто скончался от страшной болезни", отметил он. Во-вторых, по словам Малинковича, это "как бы преклонение, пропаганда перед злом и опасностью, которую человечество все равно обязательно победит - с помощью науки и ответственности".
"Мы выступаем с инициативой запрета на использование любых элементов, символизирующих COVID-19, в одежде, в аксессуарах, в гриме и т.д. Мы обращаемся с такой инициативой к законодателю - Госдуме", - заключил политик.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.