https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581531408.html
В России за сутки выписали 7574 человека, переболевшего COVID-19
За сутки в России выписаны 7 574 человека после COVID-19, за все время - 1 146 096, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:45
2020-10-26T10:45
2020-10-26T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581066698_0:283:2285:1568_1400x0_80_0_0_713bc57dd33742a12fa1374d86640a07.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 7 574 человека после COVID-19, за все время - 1 146 096, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 574 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 146 096", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581066698_0:84:2487:1949_1400x0_80_0_0_be55482f8dfa5666613eae564f2d5785.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество