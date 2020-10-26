https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581506503.html

Инфекционист перечислил правильные способы проверки себя на коронавирус

В зависимости от ряда условий тестировать себя на коронавирусную инфекцию следует с помощью различных способов. О том, как правило выбрать подходящий вариант,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T06:01

2020-10-26T06:01

2020-10-26T15:56

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

евгений тимаков

евгений комаровский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> В зависимости от ряда условий тестировать себя на коронавирусную инфекцию следует с помощью различных способов. О том, как правило выбрать подходящий вариант, рассказал инфекционист и вакцинолог, главврач медцентра "Лидер-Медицина" <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-timakov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тимаков</a> в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201026/koronavirus-1581249428.html">радио Sputnik</a>.По словам эксперта, на выбор есть разные способы тестирования на COVID-19: тесты на разные виды антител и мазок ПЦР. Как пояснил Тимков, все они эффективны, но необходимо правильно применять их в нужное время.Мазок ПЦР берут сразу после контакта с больным COVID-19 человеком и в течение двух недель после проявления симптомов. Образцы для этого теста берут из носа и рта одновременно, после чего смешивают их в одной пробирке. В таком случае результат будет максимально достоверным.Медик добавил, что сразу сдавать кровь на антитела "бессмысленно и бесполезно", так как антитела начинают формироваться на седьмой-десятый день болезни, и только тогда появляется смысл проводить исследование на них. При этом он отметил, что в самом начале болезни сдается тест на иммуноглобулин G, чтобы узнать болел раньше человек или нет.Простой способ определить коронавирусВрач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-komarovskiy/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Комаровский</a> ранее назвал главным симптомом коронавируса потерю чувства вкуса и обоняния.По его словам, у пациентов может пропадать обоняние и при гриппе, но в такой ситуации это обусловлено заложенностью носа."А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет", — отметил Комаровский.Распознать бессимптомное течениеБессимптомное течение коронавируса можно выявить только с помощью теста на инфекцию, рассказал ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a>.По его словам, в случае, если человек уже переболел, обычный мазок ПЦР ничего не покажет, поэтому следует сдавать кровь на антитела.<a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Аграновский</a> отметил, что хотя тесты не обладают абсолютной точностью, без них определить коронавирус невозможно, особенно если болезнь протекает бессимптомно.Новый метод тестирования на антителаУченый из Детского научно-исследовательского института Сиэтла Стивен Смит разработал новый способ тестирования на антитела к COVID-19.Специалист выяснил, что с помощью метода иммунопреципитации, обнаруженной проточной цитометрией (IP-FCM), можно моментально выявить в организме антитела, блокирующие связывание вируса с клеткой. При таком исследовании используется не живой биоматериал, а клетки и вирусы, созданные в лаборатории.Ситуация с коронавирусом в РоссииЗа последние сутки число случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 16 710, до 1 513 877, 26,7% из них оказались бессимптомными. Темп прироста составил 1,1%. Подтверждено 229 смертей, общее число умерших достигло 26050 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581411093.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/koronavirus-1581286584.html

https://ria.ru/20201023/faktor-1581219236.html

https://ria.ru/20201023/kurenie-1581126101.html

zelenaya.10 Кто найдет что-то новое и полезное в этой "новости", растолкуйте, пожалуйста 197

семен дегтярев Очередной курс выживания, раньше от правительства были рекомендации, как выжить без денег, теперь от минздрава, как выжить при пандемии! Никому нет дела до населения страны! В больницах уже с симптомами коронавируса не принимают, неотложка не приезжает, врачи по вызову больных не посещают! Как всегда в нашей стране, выживешь, хорошо, нет так и ничего страшного! 50

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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