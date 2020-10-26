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https://ria.ru/20201026/konkurs-1582868691.html
Более 40 предприятий Москвы участвуют в российском экологическом конкурсе
Более 40 предприятий Москвы участвуют в российском экологическом конкурсе
Более 40 московских предприятий, или 15% от общего числа заявок, приняли участие во Всероссийском экологическом конкурсе, сообщил в понедельник руководитель... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T23:59
2020-11-03T16:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
эколайн
городское хозяйство москвы
мосэкомониторинг
антон кульбачевский
моэск
москва
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Более 40 московских предприятий, или 15% от общего числа заявок, приняли участие во Всероссийском экологическом конкурсе, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."В конкурсе приняли участие представители из 50 субъектов, один из самых крупных конкурсов по экологической тематике — и, что не может не радовать, 41 заявка из 274 — это около 15% всех заявок, пришлось на московские предприятия", — рассказал Кульбачевский на итоговом мероприятии II Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер — Экология".Он отметил наиболее значимые московские проекты: это "Мосэкомониторинг" с проектом "Единой системы экологического мониторинга Москвы", "Мосприрода" с проектом "Природа на удаленке", "Эколайн" с проектом "Организация современной системы обращения с отходами на территории Москвы" и "МОЭСК" с проектом по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории Москвы и Московской области.Как уточнили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, четыре проекта стали победителями в номинациях конкурса: "Мосэкомониторинг" — "Лучший проект в области цифровизации экологии", "Мосприрода" — "Лучший информационный проект в сфере экологии", "Эколайн" — "Лучший проект по эффективному обращению с ТКО", "МОЭСК" — "Лучший проект по развитию инфраструктуры и поддержки "new energy vehicle" и экологичных видов транспорта".
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эколайн, городское хозяйство москвы, мосэкомониторинг, антон кульбачевский, моэск, москва

Более 40 предприятий Москвы участвуют в российском экологическом конкурсе

23:59 26.10.2020 (обновлено: 16:59 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЛаборатория "Мосэкомониторинга"
Лаборатория Мосэкомониторинга - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Более 40 московских предприятий, или 15% от общего числа заявок, приняли участие во Всероссийском экологическом конкурсе, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В конкурсе приняли участие представители из 50 субъектов, один из самых крупных конкурсов по экологической тематике — и, что не может не радовать, 41 заявка из 274 — это около 15% всех заявок, пришлось на московские предприятия", — рассказал Кульбачевский на итоговом мероприятии II Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер — Экология".
Он отметил наиболее значимые московские проекты: это "Мосэкомониторинг" с проектом "Единой системы экологического мониторинга Москвы", "Мосприрода" с проектом "Природа на удаленке", "Эколайн" с проектом "Организация современной системы обращения с отходами на территории Москвы" и "МОЭСК" с проектом по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории Москвы и Московской области.
Как уточнили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, четыре проекта стали победителями в номинациях конкурса: "Мосэкомониторинг" — "Лучший проект в области цифровизации экологии", "Мосприрода" — "Лучший информационный проект в сфере экологии", "Эколайн" — "Лучший проект по эффективному обращению с ТКО", "МОЭСК" — "Лучший проект по развитию инфраструктуры и поддержки "new energy vehicle" и экологичных видов транспорта".
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