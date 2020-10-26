Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201026/kholland-1581219780.html
В Сети обсуждают Тома Холланда в образе Натана Дрейка из Uncharted
Английский актер Том Холланд опубликовал в инстаграме снимок из предстоящей экранизации серии компьютерных игр Uncharted с рабочим названием "Неизведанное:... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T04:15
2020-10-26T04:15
культура
коронавирус covid-19
том холланд
кино и сериалы
новости культуры
марк уолберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155958/63/1559586378_0:111:2859:1719_1400x0_80_0_0_6dc6ea9fb61be5312ef11fcf397733f6.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Английский актер Том Холланд опубликовал в инстаграме снимок из предстоящей экранизации серии компьютерных игр Uncharted с рабочим названием "Неизведанное: Удача Дрейка". На нем он появляется в образе охотника за сокровищами Натана Дрейка. Хотя актера постарались сделать максимально похожим на главного героя в Uncharted (покрасили волосы в темный цвет и одели примерно в такую же одежду), среди пользователей мнения разошлись."Ты не похож на него. Но фильм я жду", – прокомментировал s.lokhorst; "Никакого сходства с Натаном", – считает nidalbk; "Отлично смотришься", – заступился jacksepticeye; "Очень хочу посмотреть этот фильм, а Том выглядит прекрасно", – уверена athena.malfoy.О сюжете пока почти ничего неизвестно, кроме того, что предстоящий фильм Рубена Фляйшера ("Веном") станет приквелом истории, показанной в играх. Том Холланд сыграет более молодую версию Натана. Вместе с ним в фильме появится Марк Уолберг в роли Виктора Салливана, наемника и наставника главного героя. Первоначально премьера боевика была запланирована на конец 2020 года, но из-за пандемии коронавируса он выйдет в кинотеатрах не раньше июля 2021 года.
https://ria.ru/20201015/treyler-1579822787.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155958/63/1559586378_130:0:2859:2047_1400x0_80_0_0_02471962f1634e64ca5679f3b06b404d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, том холланд, кино и сериалы, новости культуры, марк уолберг

В Сети обсуждают Тома Холланда в образе Натана Дрейка из Uncharted

04:15 26.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Том Холланд
Актер Том Холланд - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Английский актер Том Холланд опубликовал в инстаграме снимок из предстоящей экранизации серии компьютерных игр Uncharted с рабочим названием "Неизведанное: Удача Дрейка". На нем он появляется в образе охотника за сокровищами Натана Дрейка.

"Приятно познакомиться, я Натан", – написал Холланд.

Хотя актера постарались сделать максимально похожим на главного героя в Uncharted (покрасили волосы в темный цвет и одели примерно в такую же одежду), среди пользователей мнения разошлись.
"Ты не похож на него. Но фильм я жду", – прокомментировал s.lokhorst; "Никакого сходства с Натаном", – считает nidalbk; "Отлично смотришься", – заступился jacksepticeye; "Очень хочу посмотреть этот фильм, а Том выглядит прекрасно", – уверена athena.malfoy.
О сюжете пока почти ничего неизвестно, кроме того, что предстоящий фильм Рубена Фляйшера ("Веном") станет приквелом истории, показанной в играх. Том Холланд сыграет более молодую версию Натана. Вместе с ним в фильме появится Марк Уолберг в роли Виктора Салливана, наемника и наставника главного героя.
Первоначально премьера боевика была запланирована на конец 2020 года, но из-за пандемии коронавируса он выйдет в кинотеатрах не раньше июля 2021 года.
Кадр из фильма Охотник на монстров - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 04:11Культура
Мила Йовович пытается выжить в фильме "Охотник на монстров"
 
КультураКоронавирус COVID-19Том ХолландКино и сериалыНовости культурыМарк Уолберг
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров усомнился в адекватности ЕС после санкций из-за Навального
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния