https://ria.ru/20201026/kholland-1581219780.html

В Сети обсуждают Тома Холланда в образе Натана Дрейка из Uncharted

Английский актер Том Холланд опубликовал в инстаграме снимок из предстоящей экранизации серии компьютерных игр Uncharted с рабочим названием "Неизведанное:... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T04:15

2020-10-26T04:15

2020-10-26T04:15

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марк уолберг

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Английский актер Том Холланд опубликовал в инстаграме снимок из предстоящей экранизации серии компьютерных игр Uncharted с рабочим названием "Неизведанное: Удача Дрейка". На нем он появляется в образе охотника за сокровищами Натана Дрейка. Хотя актера постарались сделать максимально похожим на главного героя в Uncharted (покрасили волосы в темный цвет и одели примерно в такую же одежду), среди пользователей мнения разошлись."Ты не похож на него. Но фильм я жду", – прокомментировал s.lokhorst; "Никакого сходства с Натаном", – считает nidalbk; "Отлично смотришься", – заступился jacksepticeye; "Очень хочу посмотреть этот фильм, а Том выглядит прекрасно", – уверена athena.malfoy.О сюжете пока почти ничего неизвестно, кроме того, что предстоящий фильм Рубена Фляйшера ("Веном") станет приквелом истории, показанной в играх. Том Холланд сыграет более молодую версию Натана. Вместе с ним в фильме появится Марк Уолберг в роли Виктора Салливана, наемника и наставника главного героя. Первоначально премьера боевика была запланирована на конец 2020 года, но из-за пандемии коронавируса он выйдет в кинотеатрах не раньше июля 2021 года.

https://ria.ru/20201015/treyler-1579822787.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, том холланд, кино и сериалы, новости культуры, марк уолберг