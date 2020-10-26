https://ria.ru/20201026/kepka-1581648227.html
Женщина зашла в самолет в кепке и разгневала пилота
Instagram-аккаунт с историями о спорном поведении людей в самолете выложил ролик, где пилот отчитывает пассажирку за нецензурную надпись на кепке. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:28
2020-10-26T19:28
2020-10-26T19:33
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://www.instagram.com/passengershaming/" target="_blank">Instagram-аккаунт</a> с историями о спорном поведении людей в самолете выложил ролик, где пилот отчитывает пассажирку за нецензурную надпись на кепке.На видео, снятом от лица женщины, к ней подходит капитан судна и требует снять головной убор с неприличной надписью, объясняя свое требование тем, что подобная лексика запрещена правилами авиакомпании как в устном, так и в письменном виде. После этого женщина положила кепку на колени, однако пилот не ушел и сказал, что пассажирка должна пообещать не надевать вызвавший споры предмет одежды до конца полета, на что она ответила, что услышала его.Автор аккаунта, бывший бортпроводник заметил, что хотя такое требование и не является чем-то необычным, в данном случаем пилот, возможно, перегнул палку, и спросил мнение подписчиков по поводу инцидента."Мне кажется, требование было уместным. Более уместным, чем носить такую кепку на публике. Кажется, будто такое надевают специально, чтобы вызвать споры" - написал marcosbiggs."Дело не в кепке. Дело во власти. Капитан, используя свою власть, общается с другим человеком как с ребенком, вот в чем проблема. Пассажир снял кепку. На этом разговор должен был закончиться. Капитан раздул из этого проблему из-за своих привилегий", - не согласилась с ним iambrittanypatrice.Многие подписчики также упрекнули пилота в отсутствии маски из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.
https://ria.ru/20200705/1573925337.html
6
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Instagram-аккаунт
с историями о спорном поведении людей в самолете выложил ролик, где пилот отчитывает пассажирку за нецензурную надпись на кепке.
На видео, снятом от лица женщины, к ней подходит капитан судна и требует снять головной убор с неприличной надписью, объясняя свое требование тем, что подобная лексика запрещена правилами авиакомпании как в устном, так и в письменном виде. После этого женщина положила кепку на колени, однако пилот не ушел и сказал, что пассажирка должна пообещать не надевать вызвавший споры предмет одежды до конца полета, на что она ответила, что услышала его.
Автор аккаунта, бывший бортпроводник заметил, что хотя такое требование и не является чем-то необычным, в данном случаем пилот, возможно, перегнул палку, и спросил мнение подписчиков по поводу инцидента.
"Мне кажется, требование было уместным. Более уместным, чем носить такую кепку на публике. Кажется, будто такое надевают специально, чтобы вызвать споры" - написал marcosbiggs.
"Дело не в кепке. Дело во власти. Капитан, используя свою власть, общается с другим человеком как с ребенком, вот в чем проблема. Пассажир снял кепку. На этом разговор должен был закончиться. Капитан раздул из этого проблему из-за своих привилегий", - не согласилась с ним iambrittanypatrice.
Многие подписчики также упрекнули пилота в отсутствии маски из-за коронавируса
.