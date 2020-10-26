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Приморца осудили за то, что тот на катере наехал на купавшегося в бухте
Хасанский районный суд в Приморье назначил один год лишения свободы условно местному жителю, который летом 2019 года на катере наехал на купающегося, из-за чего РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T04:52
2020-10-26T04:52
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Хасанский районный суд в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj" target="_blank">Приморье</a> назначил один год лишения свободы условно местному жителю, который летом 2019 года на катере наехал на купающегося, из-за чего пострадавший потерял ногу, сообщает краевая прокуратура.В августе 2019 года региональное СУСК РФ сообщало, что в бухте <a href="http://ria.ru/location_Narva/" target="_blank" data-auto="true">Нарва</a> вблизи села Перевозная катер наехал на купающегося мужчину, в результате последнему пришлось ампутировать ногу.Отмечается, что суд счел смягчающим фактом то, что фигурант оказал первую помощь пострадавшему и доставил его в больницу.Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20201019/more-1580493196.html
приморский край
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приморский край, происшествия

Приморца осудили за то, что тот на катере наехал на купавшегося в бухте

04:52 26.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Хасанский районный суд в Приморье назначил один год лишения свободы условно местному жителю, который летом 2019 года на катере наехал на купающегося, из-за чего пострадавший потерял ногу, сообщает краевая прокуратура.
В августе 2019 года региональное СУСК РФ сообщало, что в бухте Нарва вблизи села Перевозная катер наехал на купающегося мужчину, в результате последнему пришлось ампутировать ногу.
"В суде установлено, что … мужчина не отвернул судно за 40-50 метров от купающегося, как того требуют нормы безопасности, и совершил наезд на человека, в результате чего произошла травматическая ампутация голени потерпевшего… Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на срок один год с лишением права управления транспортными средствами на срок два года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд счел смягчающим фактом то, что фигурант оказал первую помощь пострадавшему и доставил его в больницу.
Приговор вступил в законную силу.
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Найдено тело одного из пропавших при крушении катера в Баренцевом море
 
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Приморский крайПроисшествия
 
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