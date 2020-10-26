https://ria.ru/20201026/kater-1581505957.html

Приморца осудили за то, что тот на катере наехал на купавшегося в бухте

Хасанский районный суд в Приморье назначил один год лишения свободы условно местному жителю, который летом 2019 года на катере наехал на купающегося, из-за чего РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T04:52

2020-10-26T04:52

2020-10-26T04:52

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Хасанский районный суд в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj" target="_blank">Приморье</a> назначил один год лишения свободы условно местному жителю, который летом 2019 года на катере наехал на купающегося, из-за чего пострадавший потерял ногу, сообщает краевая прокуратура.В августе 2019 года региональное СУСК РФ сообщало, что в бухте <a href="http://ria.ru/location_Narva/" target="_blank" data-auto="true">Нарва</a> вблизи села Перевозная катер наехал на купающегося мужчину, в результате последнему пришлось ампутировать ногу.Отмечается, что суд счел смягчающим фактом то, что фигурант оказал первую помощь пострадавшему и доставил его в больницу.Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20201019/more-1580493196.html

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия