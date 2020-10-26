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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581510644.html
Армия обороны Карабаха заявила, что соблюдает режим прекращения огня
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что неукоснительно соблюдает режим прекращения огня, добавив, что обвинения Баку в адрес... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T07:58
2020-10-26T07:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявила, что неукоснительно соблюдает режим прекращения огня, добавив, что обвинения Баку в адрес <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> в нарушении перемирия не соответствуют действительности.Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.В заявлении Армии обороны НКР, размещенном в понедельник на ее странице в Facebook, отмечается, что после достижения в США договоренностей о гуманитарном перемирии, которое вступает в силу 26 октября в 08.00 (07.00 мск), министерство обороны Азербайджана поспешило обвинить армянскую сторону в грубом нарушении режима прекращения огня еще до этого часа, но спустя некоторое время удалило эту информацию.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Армия обороны Карабаха заявила, что соблюдает режим прекращения огня

07:58 26.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина с автоматом возле сбитого беспилотника в Степанакерте
Мужчина с автоматом возле сбитого беспилотника в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что неукоснительно соблюдает режим прекращения огня, добавив, что обвинения Баку в адрес Степанакерта в нарушении перемирия не соответствуют действительности.
Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.
В заявлении Армии обороны НКР, размещенном в понедельник на ее странице в Facebook, отмечается, что после достижения в США договоренностей о гуманитарном перемирии, которое вступает в силу 26 октября в 08.00 (07.00 мск), министерство обороны Азербайджана поспешило обвинить армянскую сторону в грубом нарушении режима прекращения огня еще до этого часа, но спустя некоторое время удалило эту информацию.
"Через считанные минуты министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, отметив, что армянские силы обстреливают азербайджанские позиции на южном направлении. Минобороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) заявляет, что подразделения Армии обороны строго соблюдают достигнутые договоренности, а обвинения вражеской стороны не только не имеют ничего общего с действительностью, но были сделаны в контексте подготовки ею информационной почвы для дальнейших провокаций", - говорится в заявлении Армии обороны.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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