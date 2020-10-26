https://ria.ru/20201026/karabakh-1581510644.html

Армия обороны Карабаха заявила, что соблюдает режим прекращения огня

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что неукоснительно соблюдает режим прекращения огня, добавив, что обвинения Баку в адрес... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T07:58

2020-10-26T07:58

2020-10-26T07:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявила, что неукоснительно соблюдает режим прекращения огня, добавив, что обвинения Баку в адрес <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> в нарушении перемирия не соответствуют действительности.Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.В заявлении Армии обороны НКР, размещенном в понедельник на ее странице в Facebook, отмечается, что после достижения в США договоренностей о гуманитарном перемирии, которое вступает в силу 26 октября в 08.00 (07.00 мск), министерство обороны Азербайджана поспешило обвинить армянскую сторону в грубом нарушении режима прекращения огня еще до этого часа, но спустя некоторое время удалило эту информацию.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире