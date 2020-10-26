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https://ria.ru/20201026/johansson-1581249684.html
Скарлетт Йоханссон сыграет современную "Невесту Франкенштейна"
Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в научно-фантастической драме "Невеста", современной версии "Невесты Франкенштейна", сообщает Daily Mail. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T00:38
2020-10-26T00:38
культура
кино и сериалы
новости культуры
скарлетт йоханссон
apple
анджелина джоли (войт)
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в научно-фантастической драме "Невеста", современной версии "Невесты Франкенштейна", <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8870453/Bride-wars-Scarlett-Johansson-Angelina-Jolie-star-dueling-Bride-Frankenstein-movies.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.В новом проекте женщина, созданная только для того, чтобы быть идеальной женой, сбегает от своего гениального создателя. Она сталкивается с жестокостью окружающих, но ей удается найти себя, увидеть скрытую внутри силу и научиться самой создавать свою жизнь. "Невесте давно пора выйти из тени своего создателя и самой постоять за себя", — отметила Йоханссон, которая также выступит исполнительным продюсером ленты. Фильм для Apple TV и A24 снимет чилийский режиссер Себастьян Лелио, получивший премию "Оскар" за "Фантастическую женщину" (2018). Сценарий напишут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело ("Оранжевый хит сезона").Интересно, что аналогичный проект с участием Анджелины Джоли студия Universal запустила в разработку в 2017 году.
https://ria.ru/20200709/1574071722.html
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кино и сериалы, новости культуры, скарлетт йоханссон, apple, анджелина джоли (войт)

Скарлетт Йоханссон сыграет современную "Невесту Франкенштейна"

00:38 26.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма "Побудь в моей шкуре" режиссера Джонатана Глейзера, проходящим в рамках 70-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма Побудь в моей шкуре режиссера Джонатана Глейзера, проходящим в рамках 70-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в научно-фантастической драме "Невеста", современной версии "Невесты Франкенштейна", сообщает Daily Mail.
В новом проекте женщина, созданная только для того, чтобы быть идеальной женой, сбегает от своего гениального создателя. Она сталкивается с жестокостью окружающих, но ей удается найти себя, увидеть скрытую внутри силу и научиться самой создавать свою жизнь.
"Невесте давно пора выйти из тени своего создателя и самой постоять за себя", — отметила Йоханссон, которая также выступит исполнительным продюсером ленты.
Фильм для Apple TV и A24 снимет чилийский режиссер Себастьян Лелио, получивший премию "Оскар" за "Фантастическую женщину" (2018). Сценарий напишут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело ("Оранжевый хит сезона").
Интересно, что аналогичный проект с участием Анджелины Джоли студия Universal запустила в разработку в 2017 году.
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