https://ria.ru/20201026/johansson-1581249684.html

Скарлетт Йоханссон сыграет современную "Невесту Франкенштейна"

Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в научно-фантастической драме "Невеста", современной версии "Невесты Франкенштейна", сообщает Daily Mail. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T00:38

2020-10-26T00:38

2020-10-26T00:38

культура

кино и сериалы

новости культуры

скарлетт йоханссон

apple

анджелина джоли (войт)

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в научно-фантастической драме "Невеста", современной версии "Невесты Франкенштейна", <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8870453/Bride-wars-Scarlett-Johansson-Angelina-Jolie-star-dueling-Bride-Frankenstein-movies.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.В новом проекте женщина, созданная только для того, чтобы быть идеальной женой, сбегает от своего гениального создателя. Она сталкивается с жестокостью окружающих, но ей удается найти себя, увидеть скрытую внутри силу и научиться самой создавать свою жизнь. "Невесте давно пора выйти из тени своего создателя и самой постоять за себя", — отметила Йоханссон, которая также выступит исполнительным продюсером ленты. Фильм для Apple TV и A24 снимет чилийский режиссер Себастьян Лелио, получивший премию "Оскар" за "Фантастическую женщину" (2018). Сценарий напишут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело ("Оранжевый хит сезона").Интересно, что аналогичный проект с участием Анджелины Джоли студия Universal запустила в разработку в 2017 году.

https://ria.ru/20200709/1574071722.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, скарлетт йоханссон, apple, анджелина джоли (войт)