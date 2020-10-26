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https://ria.ru/20201026/izbienie-1581581117.html
Москвича будут судить за жестокое избиение пасынка и падчерицы
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о жестоком избиении отчимом пасынка и падчерицы, сообщает в понедельник столичное надзорное... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:30
2020-10-26T14:30
капотня
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> утвердила обвинительное заключение по делу о жестоком избиении отчимом пасынка и падчерицы, сообщает в понедельник столичное надзорное ведомство."Люблинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего безработного ранее судимого жителя столицы Михаила Счастливого", - говорится в релизе.Ему грозит реальный срок за умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, соответственно.По данным следствия, 15 августа в квартире в районе <a href="http://ria.ru/location_Kapotnya_District/" target="_blank" data-auto="true">Капотня</a> (юго-восток Москвы) пьяный безработный избил маленьких детей своей сожительницы: сначала 1,5-годовалую девочку, затем 3-летнего мальчика.Мотив – "личная неприязнь". В итоге девочка получила закрытую черепно-мозговую травму (ЧМТ), переломы лобной и теменной костей и другие повреждения, мальчик – сотрясение головного мозга (более легкая форма ЧМТ) и множественные синяки. Ущерб здоровью девочки определен как тяжкий, мальчику – легкий.После этого инцидента в департаменте социальной защиты Москвы отмечали, что семья многодетная и власти готовы помочь ей с консультациями психологов и составлением иска к домашнему тирану.Рассматривать по существу дело будет Люблинский районный суд. Обвиняемого держат в СИЗО.
https://ria.ru/20201022/kirov-1581035520.html
https://ria.ru/20201018/saratov-1580320611.html
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капотня
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капотня, москва, происшествия

Москвича будут судить за жестокое избиение пасынка и падчерицы

14:30 26.10.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о жестоком избиении отчимом пасынка и падчерицы, сообщает в понедельник столичное надзорное ведомство.
"Люблинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего безработного ранее судимого жителя столицы Михаила Счастливого", - говорится в релизе.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 16:51
Житель Кирова ответит в суде за избиение двухлетнего сына сожительницы
Ему грозит реальный срок за умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, соответственно.
По данным следствия, 15 августа в квартире в районе Капотня (юго-восток Москвы) пьяный безработный избил маленьких детей своей сожительницы: сначала 1,5-годовалую девочку, затем 3-летнего мальчика.
Мотив – "личная неприязнь". В итоге девочка получила закрытую черепно-мозговую травму (ЧМТ), переломы лобной и теменной костей и другие повреждения, мальчик – сотрясение головного мозга (более легкая форма ЧМТ) и множественные синяки. Ущерб здоровью девочки определен как тяжкий, мальчику – легкий.
После этого инцидента в департаменте социальной защиты Москвы отмечали, что семья многодетная и власти готовы помочь ей с консультациями психологов и составлением иска к домашнему тирану.
Рассматривать по существу дело будет Люблинский районный суд. Обвиняемого держат в СИЗО.
Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 00:58
Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
 
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КапотняМоскваПроисшествия
 
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