Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/gruziya-1581648364.html
МВД Грузии раскрыло имя напавшего на банк в Зугдиди
Грузинское МВД подтверждает, что захватчиком заложников в филиале банка Грузии в Зугдиди, личность которого идентифицирована, является Бадри Есебуа 1988 года... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:29
2020-10-26T19:29
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580901560_169:94:1257:706_1400x0_80_0_0_9e38249c32ca0b89d06f90058c4bb819.jpg
<strong>ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Грузинское МВД подтверждает, что захватчиком заложников в филиале банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>, личность которого идентифицирована, является Бадри Есебуа 1988 года рождения, заявил представитель министерства на брифинге.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски."Несмотря на призывы МВД, определенные СМИ распространили информацию об идентифицированном лице... в результате комплексных оперативно-следственных работ (подтвердилось, что - ред.) участвовавшим в нападении лицом является Бадри Есебуа 1988 года рождения. С целью установления его местонахождения полиция активно продолжает специальные оперативные и следственные мероприятия", - заявил представитель.
https://ria.ru/20201026/bank-1581644382.html
3
зугдиди
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580901560_0:0:1062:796_1400x0_80_0_0_77613bbbeb6fd47d8f51523c6210578e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в грузинском банке, зугдиди, грузия, в мире

МВД Грузии раскрыло имя напавшего на банк в Зугдиди

19:29 26.10.2020
 
© SputnikСитуация на месте захвата заложников в Зугдиди
Ситуация на месте захвата заложников в Зугдиди - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Грузинское МВД подтверждает, что захватчиком заложников в филиале банка Грузии в Зугдиди, личность которого идентифицирована, является Бадри Есебуа 1988 года рождения, заявил представитель министерства на брифинге.
Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.
"Несмотря на призывы МВД, определенные СМИ распространили информацию об идентифицированном лице... в результате комплексных оперативно-следственных работ (подтвердилось, что - ред.) участвовавшим в нападении лицом является Бадри Есебуа 1988 года рождения. С целью установления его местонахождения полиция активно продолжает специальные оперативные и следственные мероприятия", - заявил представитель.
Ситуация на месте захвата заложников в Зугдиди - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 19:08
МВД Грузии назвало захват банка в Зугдиди терактом
 
Обсудить3
Захват заложников в грузинском банкеЗугдидиГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров усомнился в адекватности ЕС после санкций из-за Навального
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния