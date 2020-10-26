https://ria.ru/20201026/gruziya-1581648364.html

МВД Грузии раскрыло имя напавшего на банк в Зугдиди

Грузинское МВД подтверждает, что захватчиком заложников в филиале банка Грузии в Зугдиди, личность которого идентифицирована, является Бадри Есебуа 1988 года... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:29

2020-10-26T19:29

2020-10-26T19:29

захват заложников в грузинском банке

зугдиди

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Грузинское МВД подтверждает, что захватчиком заложников в филиале банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>, личность которого идентифицирована, является Бадри Есебуа 1988 года рождения, заявил представитель министерства на брифинге.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски."Несмотря на призывы МВД, определенные СМИ распространили информацию об идентифицированном лице... в результате комплексных оперативно-следственных работ (подтвердилось, что - ред.) участвовавшим в нападении лицом является Бадри Есебуа 1988 года рождения. С целью установления его местонахождения полиция активно продолжает специальные оперативные и следственные мероприятия", - заявил представитель.

https://ria.ru/20201026/bank-1581644382.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в грузинском банке, зугдиди, грузия, в мире