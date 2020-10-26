https://ria.ru/20201026/granty-1581601759.html
На Ямале школьники подали около тысячи заявок на гранты губернатора
Старшеклассники Ямала подали около тысячи заявок на получение грантов губернатора, сообщает в понедельник пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:11
2020-10-26T16:11
2020-10-26T16:11
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
новый уренгой
ноябрьск
надымский район
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости.</strong> Старшеклассники <a href="https://ria.ru/location_JAmal" target="_blank">Ямала</a> подали около тысячи заявок на получение грантов губернатора, сообщает в понедельник пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Заявочная кампания на получение образовательных сертификатов по физике, математике и информатике стартовала 22 октября. Заявки принимали в течение четырех дней.Желание повысить уровень подготовки по предметам изъявили школьники из всех муниципалитетов автономного округа. Высокую заинтересованность показали старшеклассники Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Салехарда и Надымского района.Каждый образовательный сертификат номиналом в 81 тысяч рублей даст возможность одаренным ребятам, в том числе из удаленных территорий Ямала, обучаться в интенсивных профильных сменах в очной и дистанционной формах, а также усилить подготовку к единому государственному экзамену.Сейчас конкурсная комиссия приступила к рассмотрению заявок. При отборе претендентов на образовательный сертификат приоритет будет отдан ребятам, которые уже имеют достижения в освоении точных наук, подтвержденные результатами участия в этапах всероссийской олимпиады школьников, итогами диагностического тестирования, а также участием в дистанционных курсах. Также будут проанализированы мотивационные письма, которые ребята подавали вместе с заявкой. Содержание письма по условиям конкурсного отбора – одна из важных составляющих оценки претендента на сертификат.До 6 ноября конкурсная комиссия определит имена старшеклассников, которым будут вручены образовательные сертификаты, уточняют власти.
https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html
https://ria.ru/20200630/1573692025.html
ямал
новый уренгой
ноябрьск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, новый уренгой, ноябрьск, надымский район, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости.
Старшеклассники Ямала
подали около тысячи заявок на получение грантов губернатора, сообщает в понедельник пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Заявочная кампания на получение образовательных сертификатов по физике, математике и информатике стартовала 22 октября. Заявки принимали в течение четырех дней.
"Сегодня завершился прием заявок на образовательные сертификаты для старшеклассников. Без малого 600 школьников автономного округа подали около тысячи заявок на гранты губернатора Ямала для участия в профильных сменах с преподавателями сильнейших вузов страны", - говорится в сообщении.
Желание повысить уровень подготовки по предметам изъявили школьники из всех муниципалитетов автономного округа. Высокую заинтересованность показали старшеклассники Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Салехарда и Надымского района.
Каждый образовательный сертификат номиналом в 81 тысяч рублей даст возможность одаренным ребятам, в том числе из удаленных территорий Ямала, обучаться в интенсивных профильных сменах в очной и дистанционной формах, а также усилить подготовку к единому государственному экзамену.
"Уже в первые минуты старта заявочной кампании, в полночь 22 октября, мы получили три заявки от старшеклассников из Надыма, Ноябрьска и Салехарда", - приводятся в сообщении слова директора центра выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО Аллы Головенькиной.
Сейчас конкурсная комиссия приступила к рассмотрению заявок. При отборе претендентов на образовательный сертификат приоритет будет отдан ребятам, которые уже имеют достижения в освоении точных наук, подтвержденные результатами участия в этапах всероссийской олимпиады школьников, итогами диагностического тестирования, а также участием в дистанционных курсах. Также будут проанализированы мотивационные письма, которые ребята подавали вместе с заявкой. Содержание письма по условиям конкурсного отбора – одна из важных составляющих оценки претендента на сертификат.
До 6 ноября конкурсная комиссия определит имена старшеклассников, которым будут вручены образовательные сертификаты, уточняют власти.