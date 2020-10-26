https://ria.ru/20201026/gospitalizatsiya-1581533994.html

В Москве госпитализировали 959 пациентов с COVID-19 за сутки

Почти 960 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 322 человека, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:56

2020-10-26T10:56

2020-10-26T10:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Почти 960 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 322 человека, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 5224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 959 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 322 человека", - говорится в сообщении.В штабе добавили, что 11,2% среди заболевших - дети, 43,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет.Еще 10,7% заболевших в возрасте от 66 до 79 лет, 4,9% - старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — заключили в штабе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201026/zachatie-1581517791.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва