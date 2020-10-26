https://ria.ru/20201026/gosdep-1581649870.html

МИД оценил тезис Госдепа о снижении порога применения ядерного оружия

Тезис Госдепартамента США о снижении порога для применения ядерного оружия вызывает особое беспокойство и заставляет всерьез задуматься о трансформации позиции... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:36

2020-10-26T19:36

2020-10-26T20:51

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

владимир путин

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Тезис Госдепартамента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о снижении порога для применения ядерного оружия вызывает особое беспокойство и заставляет всерьез задуматься о трансформации позиции Вашингтона по этому вопросу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/">Мария Захарова</a>.В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF/" target="_blank">МИД</a> прокомментировали доклад американского ведомства "О международной безопасности в киберпространстве: новые модели для снижения рисков", опубликованный 20 октября. Как отметила Захарова, он построен на антироссийской риторике и содержит "крайне резкие высказывания, порой граничащие с базарным хамством".В российском министерстве обратили особое внимание на тему снижения порога применения ядерного оружия, которая поднимается в докладе. Захарова напомнила, что "подобные сигналы доносятся из Вашингтона не первый раз"."Еще в рамках пересмотра ядерной доктрины США, обновленная редакция которой была опубликована в 2018 году, в СМИ проходили утечки, что в администрации (президента США. — Прим. ред.) допускают использование ядерного арсенала в ответ на враждебные действия в информпространстве", — говорится в комментарии на сайте МИД.По словам представителя ведомства, уже на том этапе Москва высказывала озабоченность по поводу таких "корректировок американских подходов в военно-ядерной сфере".В МИД уточнили, что по отношению к виртуальному пространству доклад <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_departament_SSHA/" target="_blank">Госдепартамента</a> не добавил ничего нового "к постоянно звучащим из-за океана голословным упрекам в адрес России"."В нем вновь воспроизведены бездоказательные обвинения в "безответственном" российском поведении в киберделах. Эта тема по-прежнему занимает одно из центральных мест во внутриполитическом противостоянии для "накачивания" собственной аудитории в рамках предвыборной борьбы", — отмечается в комментарии.Однако в этот раз США "превзошли сами себя в антироссийской риторике" и доказали, что "с полным пренебрежением относятся к культуре и нормам межгосударственного общения", добавила Захарова.Она подчеркнула, что "в реальности подходы России к использованию информационно-коммуникационных технологий не имеют ничего общего" с утверждениями Вашингтона по этому поводу."Вновь хотели бы напомнить о заявлении президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> от 25 сентября, в котором содержатся предложения к США начать конструктивный профессиональный разговор по всему комплексу вопросов, касающихся международной информационной безопасности. Именно на этот документ предлагаем ориентироваться всем здравомыслящим силам как в самих США, так и в других странах", — заключила она.В сентябре президент России Владимир Путин выступил с инициативой заключить с США межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве. Он призвал Вашингтон дать ход экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий". Как подчеркнул российский лидер, стороны должны гарантировать невмешательство во внутренние дела друг друга — включая выборы — в том числе с использованием информтехнологий.

https://ria.ru/20201026/dsnv-1581642934.html

https://ria.ru/20201026/drsmd-1581552267.html

https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html

Stas Dremov Почему Пресс-секретарь дает какие-то комментарии?? Почему она не в Ген.консульстве в ЗИМБАБВЕ??? 52

Stas Dremov "Доклад госдепа о кибербезопасности содержит антироссийские высказывания, граничащие с хамством.... " ... (С) ЗАХАРОВА!!! ))) 38

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москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире