https://ria.ru/20201026/garik-kharlamov-1581607427.html
Гарик Харламов в образах исторических персонажей рассмешил поклонников
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов рассмешил пользователей в инстаграме, разместив серию снимков, на которых появляется в образах разных исторических... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T18:45
2020-10-26T18:45
2020-10-26T18:45
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гарик харламов (игорь)
оскар уайльд
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов рассмешил пользователей в инстаграме, разместив серию снимков, на которых появляется в образах разных исторических персонажей. С помощью фильтров шоумен превратился в короля Генриха VIII из сериала "Тюдоры", Дориана Грея – красивого и загадочного юношу из одноименного фильма 2009 года Оливера Паркера, снятого по мотивам романа Оскара Уайльда, Д’Артаньяна из "Трех мушкетеров" и других. "Хорош", – прокомментировал shogayoga; "17 и 19 века – самый топ", – считает nastasiaa00; "Д'артаньян из тебя получился бы знатный", – уверен d5m77; "Мэтт Деймон уже не тот", – подчеркнул keksikleksik.
https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, гарик харламов (игорь), оскар уайльд
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов рассмешил пользователей в инстаграме, разместив серию снимков, на которых появляется в образах разных исторических персонажей.
"После сериала "Гусар" (новое шоу, в котором юморист играет поручика лейб-гвардии гусарского полка Григория Рыльского. – Прим. ред.) предложили сыграть и всех остальных персонажей из разных эпох", – написал Харламов.
С помощью фильтров шоумен превратился в короля Генриха VIII из сериала "Тюдоры", Дориана Грея – красивого и загадочного юношу из одноименного фильма 2009 года Оливера Паркера, снятого по мотивам романа Оскара Уайльда, Д’Артаньяна из "Трех мушкетеров" и других.
"Хорош", – прокомментировал shogayoga; "17 и 19 века – самый топ", – считает nastasiaa00; "Д'артаньян из тебя получился бы знатный", – уверен d5m77; "Мэтт Деймон уже не тот", – подчеркнул keksikleksik.