https://ria.ru/20201026/garik-kharlamov-1581607427.html

Гарик Харламов в образах исторических персонажей рассмешил поклонников

Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов рассмешил пользователей в инстаграме, разместив серию снимков, на которых появляется в образах разных исторических... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T18:45

2020-10-26T18:45

2020-10-26T18:45

знаменитости

звезды

гарик харламов (игорь)

оскар уайльд

шоубиз

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов рассмешил пользователей в инстаграме, разместив серию снимков, на которых появляется в образах разных исторических персонажей. С помощью фильтров шоумен превратился в короля Генриха VIII из сериала "Тюдоры", Дориана Грея – красивого и загадочного юношу из одноименного фильма 2009 года Оливера Паркера, снятого по мотивам романа Оскара Уайльда, Д’Артаньяна из "Трех мушкетеров" и других. "Хорош", – прокомментировал shogayoga; "17 и 19 века – самый топ", – считает nastasiaa00; "Д'артаньян из тебя получился бы знатный", – уверен d5m77; "Мэтт Деймон уже не тот", – подчеркнул keksikleksik.

https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, гарик харламов (игорь), оскар уайльд