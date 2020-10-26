Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/frantsiya-1581679471.html
Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
Более 250 пациентов с коронавирусом скончались во Франции за сутки, число зараженных составило 26 771, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T23:28
2020-10-26T23:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096660_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ddd570de88915235191994ca5b7f0901.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Более 250 пациентов с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> скончались во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за сутки, число зараженных составило 26 771, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.Накануне медики во Франции выявили рекордные 52 010 новых случаев коронавируса за сутки.Всего с момента начала эпидемии во Франции заразились 1,1 миллиона человек, скончались в целом 35 018 человек. За последние 24 часа из-за коронавируса в стране умерли 258 человек. Это, по данным газеты Parisien, является рекордным показателем с конца апреля.В больницы за семь дней поступили 13 066 пациентов с COVID-19, из них 1904 – в реанимацию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581295769.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096660_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_3e8815af4ca6c29335feba95f57b5804.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, франция, в мире

Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250

23:28 26.10.2020
 
© AP Photo / Jean-Francois BadiasФранцузские военные в полевом госпитале в Мюлузе
Французские военные в полевом госпитале в Мюлузе - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 250 пациентов с коронавирусом скончались во Франции за сутки, число зараженных составило 26 771, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.
Накануне медики во Франции выявили рекордные 52 010 новых случаев коронавируса за сутки.
Медицинские работники во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 04:53Распространение нового коронавируса
Глава ВОЗ предупредил об очень тяжелых месяцах пандемии
Всего с момента начала эпидемии во Франции заразились 1,1 миллиона человек, скончались в целом 35 018 человек. За последние 24 часа из-за коронавируса в стране умерли 258 человек. Это, по данным газеты Parisien, является рекордным показателем с конца апреля.
В больницы за семь дней поступили 13 066 пациентов с COVID-19, из них 1904 – в реанимацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров усомнился в адекватности ЕС после санкций из-за Навального
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния