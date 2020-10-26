https://ria.ru/20201026/frantsiya-1581679471.html

Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250

Более 250 пациентов с коронавирусом скончались во Франции за сутки, число зараженных составило 26 771, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T23:28

2020-10-26T23:28

2020-10-26T23:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Более 250 пациентов с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> скончались во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за сутки, число зараженных составило 26 771, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.Накануне медики во Франции выявили рекордные 52 010 новых случаев коронавируса за сутки.Всего с момента начала эпидемии во Франции заразились 1,1 миллиона человек, скончались в целом 35 018 человек. За последние 24 часа из-за коронавируса в стране умерли 258 человек. Это, по данным газеты Parisien, является рекордным показателем с конца апреля.В больницы за семь дней поступили 13 066 пациентов с COVID-19, из них 1904 – в реанимацию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581295769.html

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, франция, в мире