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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/frantsiya-1581556244.html
Ученые назвали ситуацию с коронавирусом во Франции критической
Число заразившихся коронавирусом во Франции за сутки находится на уровне 100 тысяч, включая недиагностированные и бессимптомные случаи, считает глава научного... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:42
2020-10-26T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 26 окт – РИА Новости.</strong> Число заразившихся коронавирусом во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за сутки находится на уровне 100 тысяч, включая недиагностированные и бессимптомные случаи, считает глава научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси, называя ситуацию критической.В воскресенье санитарная служба Santé Publique сообщила о более чем 52 тысячах случаев заболевания COVID-19 за сутки, что является новым рекордом. Общее число заболевших с начала эпидемии - 1 138 507, скончались свыше 34,7 тысячи человек.Он пояснил, что в это число входят также недиагностированные бессимптомные случаи заболевания."Таким образом, можно говорить о том, что вирус циркулирует с очень большой скоростью. Мы предполагали, что будет эта вторая волна... Но мы сами очень удивлены такой сложной ситуацией, которая наблюдается в течение 10 дней-двух недель", - добавил глава научного совета.Дельфресси предполагает, что вторая волна будет сильнее первой, начавшейся во Франции в марте. "Нагрузка на систему здравоохранения будет ощущаться в следующие три недели на уровне отделений реанимации", - подчеркнул он.На фоне второй волны эпидемии коронавируса власти Франции ужесточают ограничительные меры. В стране действует режим чрезвычайного санитарного положения. В 54 департаментах страны введен комендантский час (с 21.00 до 06.00), который затрагивает 46 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201026/plato-1581536763.html
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Новости
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Ученые назвали ситуацию с коронавирусом во Франции критической

12:42 26.10.2020
 
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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ПАРИЖ, 26 окт – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом во Франции за сутки находится на уровне 100 тысяч, включая недиагностированные и бессимптомные случаи, считает глава научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси, называя ситуацию критической.
В воскресенье санитарная служба Santé Publique сообщила о более чем 52 тысячах случаев заболевания COVID-19 за сутки, что является новым рекордом. Общее число заболевших с начала эпидемии - 1 138 507, скончались свыше 34,7 тысячи человек.

"Мы находимся в очень сложной, даже критической ситуации. Возможно, в день более 50 тысяч заболевших. По оценкам научного совета, около 100 тысяч новых случаев заболеваний в день", - отметил Дельфресси в эфире радиостанции BFMTV.

Он пояснил, что в это число входят также недиагностированные бессимптомные случаи заболевания.
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"Таким образом, можно говорить о том, что вирус циркулирует с очень большой скоростью. Мы предполагали, что будет эта вторая волна... Но мы сами очень удивлены такой сложной ситуацией, которая наблюдается в течение 10 дней-двух недель", - добавил глава научного совета.
Дельфресси предполагает, что вторая волна будет сильнее первой, начавшейся во Франции в марте. "Нагрузка на систему здравоохранения будет ощущаться в следующие три недели на уровне отделений реанимации", - подчеркнул он.
На фоне второй волны эпидемии коронавируса власти Франции ужесточают ограничительные меры. В стране действует режим чрезвычайного санитарного положения. В 54 департаментах страны введен комендантский час (с 21.00 до 06.00), который затрагивает 46 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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