https://ria.ru/20201026/frantsiya-1581556244.html

Ученые назвали ситуацию с коронавирусом во Франции критической

Число заразившихся коронавирусом во Франции за сутки находится на уровне 100 тысяч, включая недиагностированные и бессимптомные случаи, считает глава научного... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:42

2020-10-26T12:42

2020-10-26T12:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 26 окт – РИА Новости.</strong> Число заразившихся коронавирусом во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за сутки находится на уровне 100 тысяч, включая недиагностированные и бессимптомные случаи, считает глава научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси, называя ситуацию критической.В воскресенье санитарная служба Santé Publique сообщила о более чем 52 тысячах случаев заболевания COVID-19 за сутки, что является новым рекордом. Общее число заболевших с начала эпидемии - 1 138 507, скончались свыше 34,7 тысячи человек.Он пояснил, что в это число входят также недиагностированные бессимптомные случаи заболевания."Таким образом, можно говорить о том, что вирус циркулирует с очень большой скоростью. Мы предполагали, что будет эта вторая волна... Но мы сами очень удивлены такой сложной ситуацией, которая наблюдается в течение 10 дней-двух недель", - добавил глава научного совета.Дельфресси предполагает, что вторая волна будет сильнее первой, начавшейся во Франции в марте. "Нагрузка на систему здравоохранения будет ощущаться в следующие три недели на уровне отделений реанимации", - подчеркнул он.На фоне второй волны эпидемии коронавируса власти Франции ужесточают ограничительные меры. В стране действует режим чрезвычайного санитарного положения. В 54 департаментах страны введен комендантский час (с 21.00 до 06.00), который затрагивает 46 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201026/plato-1581536763.html

https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581521852.html

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире