https://ria.ru/20201026/feskova-1581636784.html

Опубликован клип Софии Феськовой для "Детского Евровидения"

На официальном YouTube-канале конкурса "Детское Евровидение-2020" опубликовали клип участницы из России 11-летней Софии Феськовой на песню "Мой новый день". РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T18:45

2020-10-26T18:45

2020-10-26T18:45

культура

музыка

новости культуры

детское "евровидение"

игорь крутой

польша

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. На официальном YouTube-канале конкурса "Детское Евровидение-2020" опубликовали клип участницы из России 11-летней Софии Феськовой на песню "Мой новый день". В образе художницы юная исполнительница с помощью рисунков и, конечно же, пения, вдохновляет других детей верить в себя и в свою мечту. Вместе с Софией Феськовой в ролике появляются десять юных артистов из Академии Игоря Крутого. Они исполняют танцевальную часть клипа.Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение–2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране. Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех площадках.В финале конкурса примут участие юные таланы из 13 стран: России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

https://ria.ru/20200929/evrovidenie-1577946232.html

польша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, детское "евровидение", игорь крутой, польша