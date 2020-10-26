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https://ria.ru/20201026/feskova-1581636784.html
Опубликован клип Софии Феськовой для "Детского Евровидения"
На официальном YouTube-канале конкурса "Детское Евровидение-2020" опубликовали клип участницы из России 11-летней Софии Феськовой на песню "Мой новый день". РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T18:45
2020-10-26T18:45
культура
музыка
новости культуры
детское "евровидение"
игорь крутой
польша
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. На официальном YouTube-канале конкурса "Детское Евровидение-2020" опубликовали клип участницы из России 11-летней Софии Феськовой на песню "Мой новый день". В образе художницы юная исполнительница с помощью рисунков и, конечно же, пения, вдохновляет других детей верить в себя и в свою мечту. Вместе с Софией Феськовой в ролике появляются десять юных артистов из Академии Игоря Крутого. Они исполняют танцевальную часть клипа.Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение–2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране. Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех площадках.В финале конкурса примут участие юные таланы из 13 стран: России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.
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музыка, новости культуры, детское "евровидение", игорь крутой, польша

Опубликован клип Софии Феськовой для "Детского Евровидения"

18:45 26.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. На официальном YouTube-канале конкурса "Детское Евровидение-2020" опубликовали клип участницы из России 11-летней Софии Феськовой на песню "Мой новый день".
В образе художницы юная исполнительница с помощью рисунков и, конечно же, пения, вдохновляет других детей верить в себя и в свою мечту. Вместе с Софией Феськовой в ролике появляются десять юных артистов из Академии Игоря Крутого. Они исполняют танцевальную часть клипа.
Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение–2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.
Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех площадках.
В финале конкурса примут участие юные таланы из 13 стран: России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.
София Феськова - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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София Феськова думает, что победить на "Детском Евровидении" будет сложно
 
КультураМузыкаНовости культурыДетское "Евровидение"Игорь КрутойПольша
 
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