https://ria.ru/20201026/evrovidenie-1581595988.html

Первый канал будет транслировать Евровидение-2021

Первый канал будет транслировать "Евровидение", которое пройдет в мае 2021 года в Роттердаме, сообщается на официальном сайте конкурса. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:45

2020-10-26T15:45

2020-10-26T16:04

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первый канал (телеканал)

евровидение

роттердам

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Первый канал будет транслировать "Евровидение", которое пройдет в мае 2021 года в Роттердаме, сообщается на официальном сайте конкурса.В перечне подтвердившихся вещателей-участников, опубликованном на сайте "Евровидения", от России указан Первый канал.В пресс-службе вещателя также подтвердили эту информацию.Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатываются четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступления некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале следующего года.

https://ria.ru/20201026/evrovidenie-1581592050.html

роттердам

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, первый канал (телеканал), евровидение, роттердам