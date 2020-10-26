https://ria.ru/20201026/evrovidenie-1581595988.html
Первый канал будет транслировать Евровидение-2021
Первый канал будет транслировать "Евровидение", которое пройдет в мае 2021 года в Роттердаме, сообщается на официальном сайте конкурса. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:45
2020-10-26T15:45
2020-10-26T16:04
культура
новости культуры
шоу-бизнес
первый канал (телеканал)
евровидение
роттердам
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Первый канал будет транслировать "Евровидение", которое пройдет в мае 2021 года в Роттердаме, сообщается на официальном сайте конкурса.В перечне подтвердившихся вещателей-участников, опубликованном на сайте "Евровидения", от России указан Первый канал.В пресс-службе вещателя также подтвердили эту информацию.Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатываются четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступления некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале следующего года.
https://ria.ru/20201026/evrovidenie-1581592050.html
роттердам
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шоу-бизнес, первый канал (телеканал), евровидение, роттердам
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Первый канал будет транслировать "Евровидение", которое пройдет в мае 2021 года в Роттердаме, сообщается на официальном сайте конкурса.
В перечне подтвердившихся вещателей-участников, опубликованном на сайте "Евровидения", от России указан Первый канал.
В пресс-службе вещателя также подтвердили эту информацию.
Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатываются четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступления некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале следующего года.