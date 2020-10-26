https://ria.ru/20201026/evrovidenie-1581592050.html

Более 40 стран подтвердили участие в Евровидении-2021

Участие в международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2021" подтвердили более 40 стран, сообщает в понедельник пресс-служба смотра. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:21

2020-10-26T15:21

2020-10-26T15:26

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Участие в международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2021" подтвердили более 40 стран, сообщает в понедельник пресс-служба смотра."Евровидение" в этом году должно было пройти в мае в Роттердаме, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации по всему миру мероприятие отменили. Организаторы решили вместо полноценного конкурса провести музыкальное шоу, лишенное соревновательной составляющей и ставшее своеобразным чествованием песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе. Финал смотра в 2021 году намечен на 22 мая."Вещатели 41 страны примут участие в музыкальном конкурсе "Евровидение", которое пройдет в следующем году", - сказано в сообщении. В конкурсе 2020 года также планировали соревноваться представители 41 страны.Среди стран, подтвердивших участие, значатся Россия, Австралия, Австрия, Норвегия, Украина, Великобритания, Испания, Италия, Греция, Франция, Германия и другие. Подтвердили участие также и Армения, и Азербайджан.Организаторы подчеркнули, что продолжают рассматривать различные варианты проведения конкурса в 2021 году, так как поставили высокую планку и планируют провести три живых шоу для аудитории примерно в 180 миллионов человек, несмотря на столь сложные времена. "Для достижения этой цели мы работаем над расширенным протоколом, который позволит гарантировать безопасность здоровья сотрудников, участников, прессы и гостей конкурса настолько, сколько это представляется возможным", - рассказали в пресс-службе.Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатывается четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале следующего года.

https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577808289.html

https://ria.ru/20200720/1574618949.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, евровидение