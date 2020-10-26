https://ria.ru/20201026/epivakkorona-1581671638.html

Минздрав порекомендовал вакцину "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19

Вакцина "ЭпиВакКорона", зарегистрированная в октябре, включена в рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19, следует из рекомендаций... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T22:01

2020-10-26T22:01

2020-10-26T22:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Вакцина "ЭпиВакКорона", зарегистрированная в октябре, включена в рекомендации <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрава</a> по лечению и профилактике COVID-19, следует из рекомендаций министерства."В РФ зарегистрированы две вакцины для профилактики новой <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной</a> инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет... 11.08.2020 г. зарегистрирована комбинированная векторная вакцина ("Гам-КОВИД-Вак"), 13.10.2020 г. зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов ("ЭпиВакКорона")", - говорится в разделе документа о специфической профилактике коронавируса у взрослых.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество