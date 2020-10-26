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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/epivakkorona-1581671638.html
Минздрав порекомендовал вакцину "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19
Вакцина "ЭпиВакКорона", зарегистрированная в октябре, включена в рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19, следует из рекомендаций... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:01
2020-10-26T22:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Вакцина "ЭпиВакКорона", зарегистрированная в октябре, включена в рекомендации <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрава</a> по лечению и профилактике COVID-19, следует из рекомендаций министерства."В РФ зарегистрированы две вакцины для профилактики новой <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной</a> инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет... 11.08.2020 г. зарегистрирована комбинированная векторная вакцина ("Гам-КОВИД-Вак"), 13.10.2020 г. зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов ("ЭпиВакКорона")", - говорится в разделе документа о специфической профилактике коронавируса у взрослых.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав порекомендовал вакцину "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19

22:01 26.10.2020 (обновлено: 22:23 26.10.2020)
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона", зарегистрированная в октябре, включена в рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19, следует из рекомендаций министерства.
"В РФ зарегистрированы две вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет... 11.08.2020 г. зарегистрирована комбинированная векторная вакцина ("Гам-КОВИД-Вак"), 13.10.2020 г. зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов ("ЭпиВакКорона")", - говорится в разделе документа о специфической профилактике коронавируса у взрослых.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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