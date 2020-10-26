https://ria.ru/20201026/ekstremizm-1581630099.html

В КГБ Белоруссии сообщили о росте проявлений экстремизма при протестах

Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил в понедельник, что число случаев проявления экстремизма со стороны участников... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:59

2020-10-26T17:59

2020-10-26T20:51

протесты в белоруссии

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Начальник отдела следственного управления <a href="https://ria.ru/organization_KGB_Belorussii" target="_blank">КГБ Белоруссии</a> Константин Бычек заявил в понедельник, что число случаев проявления экстремизма со стороны участников протестных акций в Белоруссии за последние дни возросло.Как утверждает Бычек, эти действия спланированы и реализованы организованными преступными группами, "преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, устрашения населения, насильственного изменения существующего конституционного строя"."Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма", - подчеркнул представитель КГБ Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581601191.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Гомеле под флагом оппозиции нашли схожее со взрывным устройство. Кадры МВД Белоруссии Белорусская милиция обнаружила в Гомеле у бело-красно-белого флага, под которым протестует оппозиция, устройство, схожее со взрывным. Устройство было обезврежено саперами. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 2020-10-26T17:59 true PT1M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире