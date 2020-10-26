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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/ekstremizm-1581630099.html
В КГБ Белоруссии сообщили о росте проявлений экстремизма при протестах
Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил в понедельник, что число случаев проявления экстремизма со стороны участников... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:59
2020-10-26T20:51
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Начальник отдела следственного управления <a href="https://ria.ru/organization_KGB_Belorussii" target="_blank">КГБ Белоруссии</a> Константин Бычек заявил в понедельник, что число случаев проявления экстремизма со стороны участников протестных акций в Белоруссии за последние дни возросло.Как утверждает Бычек, эти действия спланированы и реализованы организованными преступными группами, "преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, устрашения населения, насильственного изменения существующего конституционного строя"."Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма", - подчеркнул представитель КГБ Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581601191.html
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В Гомеле под флагом оппозиции нашли схожее со взрывным устройство. Кадры МВД Белоруссии
Белорусская милиция обнаружила в Гомеле у бело-красно-белого флага, под которым протестует оппозиция, устройство, схожее со взрывным. Устройство было обезврежено саперами. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В КГБ Белоруссии сообщили о росте проявлений экстремизма при протестах

17:59 26.10.2020 (обновлено: 20:51 26.10.2020)
 
© РИА НовостиАкция протеста оппозиции в Минске
Акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил в понедельник, что число случаев проявления экстремизма со стороны участников протестных акций в Белоруссии за последние дни возросло.

"В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц. Так, во время несанкционированной акции, состоявшейся 25 октября в Минске, радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД. После пресечения сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей", - рассказал Бычек, слова которого приводит Sputnik Беларусь.

Как утверждает Бычек, эти действия спланированы и реализованы организованными преступными группами, "преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, устрашения населения, насильственного изменения существующего конституционного строя".
"Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма", - подчеркнул представитель КГБ Белоруссии.
Акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 16:11Протесты в Белоруссии
В Белоруссии будут пресекать агрессивные акции студентов
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Протесты в БелоруссииКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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