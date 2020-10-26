В КГБ Белоруссии сообщили о росте проявлений экстремизма при протестах
17:59 26.10.2020 (обновлено: 20:51 26.10.2020)
МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил в понедельник, что число случаев проявления экстремизма со стороны участников протестных акций в Белоруссии за последние дни возросло.
"В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц. Так, во время несанкционированной акции, состоявшейся 25 октября в Минске, радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД. После пресечения сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей", - рассказал Бычек, слова которого приводит Sputnik Беларусь.
Как утверждает Бычек, эти действия спланированы и реализованы организованными преступными группами, "преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, устрашения населения, насильственного изменения существующего конституционного строя".
"Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма", - подчеркнул представитель КГБ Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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