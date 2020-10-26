https://ria.ru/20201026/ekologiya-1581594382.html

Глава Росприроднадзора назвала экологические штрафы смехотворными

Экологические штрафы остаются самыми низкими среди подобных платежей в России и несопоставимы с доходами предприятий-нарушителей, заявила в понедельник глава... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:35

2020-10-26T15:35

2020-10-26T15:37

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578769232_0:131:1280:851_1400x0_80_0_0_9260f5d6b325c71afe788181dd07c3e5.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Экологические штрафы остаются самыми низкими среди подобных платежей в России и несопоставимы с доходами предприятий-нарушителей, заявила в понедельник глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Светлана Родионова."Мы до сих пор не приняли методику расчета вреда атмосферному воздуху… За два года мы ни разу не поправили штрафы. Экологические штрафы - побуждающий механизм, они самые маленькие в стране. Ни у одного контрольного органа, ни по одному направлению закону нет - ни у Роспотребнадзора, ни у <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Ростехнадзора</a>, ни у кого - нет таких мизерных и смехотворных штрафов", - сказала Радионова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По словам главы ведомства, у предприятий нет стимула внедрять технологии, уменьшающие выбросы в окружающую среду.Однако, считает она, одним повышением штрафов сократить объемы загрязнения в России не выйдет. Нужна система мониторинга, методики расчета ущерба для окружающей среды и "работающие комплексные экологические планы предприятий".

https://ria.ru/20201005/zolotodobycha-1578215587.html

https://ria.ru/20200916/shtraf-1577318935.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество