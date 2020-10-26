https://ria.ru/20201026/ekologiya-1581594382.html
Глава Росприроднадзора назвала экологические штрафы смехотворными
Экологические штрафы остаются самыми низкими среди подобных платежей в России и несопоставимы с доходами предприятий-нарушителей, заявила в понедельник глава... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:35
2020-10-26T15:35
2020-10-26T15:37
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Экологические штрафы остаются самыми низкими среди подобных платежей в России и несопоставимы с доходами предприятий-нарушителей, заявила в понедельник глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Светлана Родионова."Мы до сих пор не приняли методику расчета вреда атмосферному воздуху… За два года мы ни разу не поправили штрафы. Экологические штрафы - побуждающий механизм, они самые маленькие в стране. Ни у одного контрольного органа, ни по одному направлению закону нет - ни у Роспотребнадзора, ни у <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Ростехнадзора</a>, ни у кого - нет таких мизерных и смехотворных штрафов", - сказала Радионова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По словам главы ведомства, у предприятий нет стимула внедрять технологии, уменьшающие выбросы в окружающую среду.Однако, считает она, одним повышением штрафов сократить объемы загрязнения в России не выйдет. Нужна система мониторинга, методики расчета ущерба для окружающей среды и "работающие комплексные экологические планы предприятий".
https://ria.ru/20201005/zolotodobycha-1578215587.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество