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https://ria.ru/20201026/ekologiya-1581587392.html
В Минприроды назвали самую сложную часть нацпроекта "Экология"
"Чистый воздух" является самым трудным и сложным среди проектов нацпроекта "Экология", заявил журналистам заместитель главы Минприроды Денис Храмов. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:57
2020-10-26T14:57
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
челябинск
братск
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> "Чистый воздух" является самым трудным и сложным среди проектов нацпроекта "Экология", заявил журналистам заместитель главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Денис Храмов."Проект "Чистый воздух" - самый тяжёлый и самый сложный с точки зрения реализации из входящих в нацпроект "Экология". Мы никогда раньше не решали задачу такой сложности… Мы же должны, получается, проанализировать количество выбросов и со стороны промышленных предприятий, и с так называемых площадных источников, свалок", - сказал Храмов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> Светлана Радионова подтвердила сложность реализации проекта "Чистый воздух". "Я соглашусь с оценкой министерства природных ресурсов о том, что это самый сложный и, наверное, амбициозный проект всего национального проекта "Экология", - сказала она.Согласно проекту "Чистый воздух", к концу 2024 года должны быть снижены не менее чем на 20% выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), челябинск, братск, общество

В Минприроды назвали самую сложную часть нацпроекта "Экология"

14:57 26.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКвадроцикл едет по дороге в восточно-сибирской тайге недалеко от Красноярска
Квадроцикл едет по дороге в восточно-сибирской тайге недалеко от Красноярска - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Чистый воздух" является самым трудным и сложным среди проектов нацпроекта "Экология", заявил журналистам заместитель главы Минприроды Денис Храмов.
"Проект "Чистый воздух" - самый тяжёлый и самый сложный с точки зрения реализации из входящих в нацпроект "Экология". Мы никогда раньше не решали задачу такой сложности… Мы же должны, получается, проанализировать количество выбросов и со стороны промышленных предприятий, и с так называемых площадных источников, свалок", - сказал Храмов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова подтвердила сложность реализации проекта "Чистый воздух". "Я соглашусь с оценкой министерства природных ресурсов о том, что это самый сложный и, наверное, амбициозный проект всего национального проекта "Экология", - сказала она.
Согласно проекту "Чистый воздух", к концу 2024 года должны быть снижены не менее чем на 20% выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ЧелябинскБратскОбщество
 
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