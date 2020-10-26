https://ria.ru/20201026/ekologiya-1581587392.html

В Минприроды назвали самую сложную часть нацпроекта "Экология"

"Чистый воздух" является самым трудным и сложным среди проектов нацпроекта "Экология", заявил журналистам заместитель главы Минприроды Денис Храмов. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T14:57

2020-10-26T14:57

2020-10-26T14:57

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

челябинск

братск

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> "Чистый воздух" является самым трудным и сложным среди проектов нацпроекта "Экология", заявил журналистам заместитель главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Денис Храмов."Проект "Чистый воздух" - самый тяжёлый и самый сложный с точки зрения реализации из входящих в нацпроект "Экология". Мы никогда раньше не решали задачу такой сложности… Мы же должны, получается, проанализировать количество выбросов и со стороны промышленных предприятий, и с так называемых площадных источников, свалок", - сказал Храмов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> Светлана Радионова подтвердила сложность реализации проекта "Чистый воздух". "Я соглашусь с оценкой министерства природных ресурсов о том, что это самый сложный и, наверное, амбициозный проект всего национального проекта "Экология", - сказала она.Согласно проекту "Чистый воздух", к концу 2024 года должны быть снижены не менее чем на 20% выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/putin-1580454542.html

челябинск

братск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), челябинск, братск, общество