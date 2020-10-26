https://ria.ru/20201026/deputaty-1581518401.html
"Единая Россия" назвала главный критерий при отборе кандидатов в депутаты
"Единая Россия" будет отбирать кандидатов на выборы в Госдуму, ориентируясь в первую очередь на их "мягкие навыки" (soft skills), то есть на эмпатию и... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:18
2020-10-26T09:18
2020-10-26T09:18
сергей перминов
госдума рф
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> "Единая Россия" будет отбирать кандидатов на выборы в Госдуму, ориентируясь в первую очередь на их "мягкие навыки" (soft skills), то есть на эмпатию и способность делать добрые дела, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР <a href="http://ria.ru/person_sergey-perminov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Перминов</a>.Выборы в Госдуму пройдут в РФ в 2021 году.Он добавил, что партия сейчас активно следит за различными конкурсами и платформами, где проявляют себя молодые политики. Среди них - конкурс политических управленцев "Лидеры России. Политика", а также кадровый проект ЕР "ПолитСтартап"."У нас по итогам проведения "ПолитСтартапов" формируется список людей, которые нам интересны, и мы отслеживаем, в том числе и через социальные медиа, как эти люди себя ведут в процессе жизни. Продолжают ли они свою активность, интересно ли им социальное служение?", - разъяснил Перминов.Ранее он сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a> на базе Высшей партийной школы запустит образовательный модуль для подготовки кандидатов на выборы в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> 2021 года, а также на муниципальные и региональные выборы.
https://ria.ru/20201019/deputat-1580483883.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей перминов, госдума рф, единая россия, политика