https://ria.ru/20201026/deputaty-1581518401.html

"Единая Россия" назвала главный критерий при отборе кандидатов в депутаты

"Единая Россия" будет отбирать кандидатов на выборы в Госдуму, ориентируясь в первую очередь на их "мягкие навыки" (soft skills), то есть на эмпатию и... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T09:18

2020-10-26T09:18

2020-10-26T09:18

сергей перминов

госдума рф

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_0:322:3070:2048_1400x0_80_0_0_8316675c600344261cefacbe57e2541e.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> "Единая Россия" будет отбирать кандидатов на выборы в Госдуму, ориентируясь в первую очередь на их "мягкие навыки" (soft skills), то есть на эмпатию и способность делать добрые дела, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР <a href="http://ria.ru/person_sergey-perminov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Перминов</a>.Выборы в Госдуму пройдут в РФ в 2021 году.Он добавил, что партия сейчас активно следит за различными конкурсами и платформами, где проявляют себя молодые политики. Среди них - конкурс политических управленцев "Лидеры России. Политика", а также кадровый проект ЕР "ПолитСтартап"."У нас по итогам проведения "ПолитСтартапов" формируется список людей, которые нам интересны, и мы отслеживаем, в том числе и через социальные медиа, как эти люди себя ведут в процессе жизни. Продолжают ли они свою активность, интересно ли им социальное служение?", - разъяснил Перминов.Ранее он сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a> на базе Высшей партийной школы запустит образовательный модуль для подготовки кандидатов на выборы в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> 2021 года, а также на муниципальные и региональные выборы.

https://ria.ru/20201019/deputat-1580483883.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей перминов, госдума рф, единая россия, политика