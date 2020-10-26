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https://ria.ru/20201026/deeskalatsiya-1581550139.html
Путин предложил меры по снижению напряженности в Европе
Президент России Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения Договора о ракетах средней и... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:11
2020-10-26T19:50
россия
выход сша из договора о рсмд
владимир путин
европа
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> в условиях прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (<a href="https://ria.ru/event_Dogovor_o_RSMD">ДРСМД</a>).В прошлом году <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отвергла все обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не пошел навстречу.Путин назвал расторжение соглашения ошибкой, которая "усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации".Глава государства отметил, что из-за напряженности по линии Россия — <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> очевидны новые угрозы для безопасности Европы."В этих условиях востребованы активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений", — подчеркнул он.ПредложенияПрезидент предложил разработать инструменты, которые позволили бы снизить напряженность и "озабоченность". "В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах ВС Российской Федерации в Калининградской области", — говорится в заявлении.Подчеркивается, что все действия должны основываться на принципах взаимности: Москва готова отказаться от развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии аналогичных шагов со стороны НАТО."Мы подтверждаем приверженность ранее объявленному <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства", — заявил Путин, добавив, что Россия по-прежнему рассчитывает на встречный мораторий.В заключение он еще раз подчеркнул, что Москва открыта для совместной работы, и выразил надежду на то, что ее партнеры подключатся к поиску "схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов в мире без ДРСМД".
https://ria.ru/20200826/rakety-1576316422.html
Наш президент много чего предлагал, а в ответ тишина. Разум, покинул Европу видимо надолго, если не навсегда.
194
Здесь как раз речь идет о демонстрации наличия средств доставки ЯО в европе. Поскольку своих у европейцев практически нет, да и не надо - речь об американских. Не пытайтесь воображать, будто вы более стратегически мыслите, чем ВВП.
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россия
европа
РИА Новости
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60
Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год
Владимир Путин предложил продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на год без условий с последующими переговорами.
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россия, выход сша из договора о рсмд, владимир путин, европа, в мире

Путин предложил меры по снижению напряженности в Европе

12:11 26.10.2020 (обновлено: 19:50 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Договор о РСМД являлся важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности. Особую роль договор играл в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве", — говорится в документе, который распространила пресс-служба Кремля.

В прошлом году США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла все обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако Вашингтон не пошел навстречу.
Путин назвал расторжение соглашения ошибкой, которая "усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации".
Глава государства отметил, что из-за напряженности по линии Россия — НАТО очевидны новые угрозы для безопасности Европы.
"В этих условиях востребованы активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений", — подчеркнул он.

Предложения

Президент предложил разработать инструменты, которые позволили бы снизить напряженность и "озабоченность".
"В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах ВС Российской Федерации в Калининградской области", — говорится в заявлении.
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В Совфеде назвали истинную причину выхода США из ДРСМД
Подчеркивается, что все действия должны основываться на принципах взаимности: Москва готова отказаться от развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии аналогичных шагов со стороны НАТО.
"Мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства", — заявил Путин, добавив, что Россия по-прежнему рассчитывает на встречный мораторий.
В заключение он еще раз подчеркнул, что Москва открыта для совместной работы, и выразил надежду на то, что ее партнеры подключатся к поиску "схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов в мире без ДРСМД".
 
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РоссияВыход США из договора о РСМДВладимир ПутинЕвропаВ мире
 
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