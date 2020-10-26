https://ria.ru/20201026/deeskalatsiya-1581550139.html

Путин предложил меры по снижению напряженности в Европе

Президент России Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения Договора о ракетах средней и... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:11

2020-10-26T12:11

2020-10-26T19:50

россия

выход сша из договора о рсмд

владимир путин

европа

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> в условиях прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (<a href="https://ria.ru/event_Dogovor_o_RSMD">ДРСМД</a>).В прошлом году <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отвергла все обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не пошел навстречу.Путин назвал расторжение соглашения ошибкой, которая "усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации".Глава государства отметил, что из-за напряженности по линии Россия — <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> очевидны новые угрозы для безопасности Европы."В этих условиях востребованы активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений", — подчеркнул он.ПредложенияПрезидент предложил разработать инструменты, которые позволили бы снизить напряженность и "озабоченность". "В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах ВС Российской Федерации в Калининградской области", — говорится в заявлении.Подчеркивается, что все действия должны основываться на принципах взаимности: Москва готова отказаться от развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии аналогичных шагов со стороны НАТО."Мы подтверждаем приверженность ранее объявленному <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства", — заявил Путин, добавив, что Россия по-прежнему рассчитывает на встречный мораторий.В заключение он еще раз подчеркнул, что Москва открыта для совместной работы, и выразил надежду на то, что ее партнеры подключатся к поиску "схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов в мире без ДРСМД".

https://ria.ru/20200826/rakety-1576316422.html

Иван Сусанин28 Наш президент много чего предлагал, а в ответ тишина. Разум, покинул Европу видимо надолго, если не навсегда. 194

Dmitry Yenkov Здесь как раз речь идет о демонстрации наличия средств доставки ЯО в европе. Поскольку своих у европейцев практически нет, да и не надо - речь об американских. Не пытайтесь воображать, будто вы более стратегически мыслите, чем ВВП. 105

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россия

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год Владимир Путин предложил продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на год без условий с последующими переговорами. 2020-10-26T12:11 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выход сша из договора о рсмд, владимир путин, европа, в мире