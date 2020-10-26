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Мишустин поблагодарил ГД за конструктивный подход при обсуждении бюджета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов Госдумы за конструктивный подход при обсуждении проекта бюджета. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:23
2020-10-26T17:35
россия
михаил мишустин
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поблагодарил депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> за конструктивный подход при обсуждении проекта бюджета."Хочу сказать, что на сегодняшний день мы завершаем работу над так называемым нулевым чтением. Хотел от всей души вас поблагодарить за активное участие, обсуждение всех вопросов, связанных с принятием бюджета, в первую очередь за конструктивный подход и предложения, которые прозвучали в ходе обсуждения проекта бюджета с председателем правительства, с вице-премьерами, министрами, руководителями федеральных органов исполнительной власти", - сказал он на встрече с руководством Госдумы и руководством фракций.Мишустин отметил, что за долгие годы работа над бюджетом проходила в столь сложных условиях."Помимо санкций и низких нефтяных цен в этом году возникли социально-экономические риски", - добавил премьер.
https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581621983.html
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россия
РИА Новости
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россия, михаил мишустин, госдума рф, политика

Мишустин поблагодарил ГД за конструктивный подход при обсуждении бюджета

17:23 26.10.2020 (обновлено: 17:35 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 окт - РИА новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов Госдумы за конструктивный подход при обсуждении проекта бюджета.
"Хочу сказать, что на сегодняшний день мы завершаем работу над так называемым нулевым чтением. Хотел от всей души вас поблагодарить за активное участие, обсуждение всех вопросов, связанных с принятием бюджета, в первую очередь за конструктивный подход и предложения, которые прозвучали в ходе обсуждения проекта бюджета с председателем правительства, с вице-премьерами, министрами, руководителями федеральных органов исполнительной власти", - сказал он на встрече с руководством Госдумы и руководством фракций.
Мишустин отметил, что за долгие годы работа над бюджетом проходила в столь сложных условиях.
"Помимо санкций и низких нефтяных цен в этом году возникли социально-экономические риски", - добавил премьер.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФПолитика
 
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