https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581620814.html

Мишустин поблагодарил ГД за конструктивный подход при обсуждении бюджета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов Госдумы за конструктивный подход при обсуждении проекта бюджета. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:23

2020-10-26T17:23

2020-10-26T17:35

россия

михаил мишустин

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поблагодарил депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> за конструктивный подход при обсуждении проекта бюджета."Хочу сказать, что на сегодняшний день мы завершаем работу над так называемым нулевым чтением. Хотел от всей души вас поблагодарить за активное участие, обсуждение всех вопросов, связанных с принятием бюджета, в первую очередь за конструктивный подход и предложения, которые прозвучали в ходе обсуждения проекта бюджета с председателем правительства, с вице-премьерами, министрами, руководителями федеральных органов исполнительной власти", - сказал он на встрече с руководством Госдумы и руководством фракций.Мишустин отметил, что за долгие годы работа над бюджетом проходила в столь сложных условиях."Помимо санкций и низких нефтяных цен в этом году возникли социально-экономические риски", - добавил премьер.

https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581621983.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, политика