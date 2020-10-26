https://ria.ru/20201026/boliviya-1581562234.html

Боливия готова к развитию отношений с США на основе взаимного уважения

Боливия готова к развитию отношений с США, если они будут уважать суверенитет страны, видит больше возможностей для диалога в случае победы на выборах Джо... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:05

2020-10-26T13:05

2020-10-26T13:05

дональд трамп

боливия

сша

в мире

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<strong>ЛА-ПАС, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливия</a> готова к развитию отношений с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, если они будут уважать суверенитет страны, видит больше возможностей для диалога в случае победы на выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, сообщил в интервью РИА Новости президент страны <a href="http://ria.ru/person_luis-arse/" target="_blank" data-auto="true">Луис Арсе</a>.Его предшественник <a href="http://ria.ru/person_EHvo_Morales_KHuan_Ajjma/" target="_blank" data-auto="true">Эво Моралес</a> много лет критиковал США за вмешательство во внутреннюю политику стран Латинской Америки."Это зависит от них, если они хотят уважать нас как страну, уважать наш суверенитет, и мы будем говорить на равных, то нет проблем", - сказал Арсе, отвечая на вопрос, каковы будут отношения новых властей с США.Комментируя предстоящие выборы американского президента, Арсе отметил огромную разницу между <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a> и Джо Байденом."Для одного мы просто задний двор, а с другим, может быть, у нас будет возможность поговорить и проложить пространство для улучшения наших отношений и нашей экономики", - отметил собеседник агентства.Ранее госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> поздравил кандидата "Движения к социализму" Арсе с победой на выборах президента Боливии. Он подчеркнул, что США с нетерпением ожидают начала работы с новым демократически избранным правительством по вопросам, представляющим взаимный интерес.

https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581556469.html

боливия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, боливия, сша, в мире