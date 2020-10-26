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https://ria.ru/20201026/boliviya-1581562234.html
Боливия готова к развитию отношений с США на основе взаимного уважения
Боливия готова к развитию отношений с США, если они будут уважать суверенитет страны, видит больше возможностей для диалога в случае победы на выборах Джо... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:05
2020-10-26T13:05
дональд трамп
боливия
сша
в мире
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<strong>ЛА-ПАС, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливия</a> готова к развитию отношений с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, если они будут уважать суверенитет страны, видит больше возможностей для диалога в случае победы на выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, сообщил в интервью РИА Новости президент страны <a href="http://ria.ru/person_luis-arse/" target="_blank" data-auto="true">Луис Арсе</a>.Его предшественник <a href="http://ria.ru/person_EHvo_Morales_KHuan_Ajjma/" target="_blank" data-auto="true">Эво Моралес</a> много лет критиковал США за вмешательство во внутреннюю политику стран Латинской Америки."Это зависит от них, если они хотят уважать нас как страну, уважать наш суверенитет, и мы будем говорить на равных, то нет проблем", - сказал Арсе, отвечая на вопрос, каковы будут отношения новых властей с США.Комментируя предстоящие выборы американского президента, Арсе отметил огромную разницу между <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a> и Джо Байденом."Для одного мы просто задний двор, а с другим, может быть, у нас будет возможность поговорить и проложить пространство для улучшения наших отношений и нашей экономики", - отметил собеседник агентства.Ранее госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> поздравил кандидата "Движения к социализму" Арсе с победой на выборах президента Боливии. Он подчеркнул, что США с нетерпением ожидают начала работы с новым демократически избранным правительством по вопросам, представляющим взаимный интерес.
https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581556469.html
боливия
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дональд трамп, боливия, сша, в мире

Боливия готова к развитию отношений с США на основе взаимного уважения

13:05 26.10.2020
 
© REUTERS / Ueslei MarcelinoКандидат в президенты от партии "Движение за социализм" Луис Арсе в Ла-Пасе, Боливия
Кандидат в президенты от партии Движение за социализм Луис Арсе в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© REUTERS / Ueslei Marcelino
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ЛА-ПАС, 26 окт - РИА Новости. Боливия готова к развитию отношений с США, если они будут уважать суверенитет страны, видит больше возможностей для диалога в случае победы на выборах Джо Байдена, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе.
Его предшественник Эво Моралес много лет критиковал США за вмешательство во внутреннюю политику стран Латинской Америки.
"Это зависит от них, если они хотят уважать нас как страну, уважать наш суверенитет, и мы будем говорить на равных, то нет проблем", - сказал Арсе, отвечая на вопрос, каковы будут отношения новых властей с США.
Комментируя предстоящие выборы американского президента, Арсе отметил огромную разницу между Дональдом Трампом и Джо Байденом.
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"Для одного мы просто задний двор, а с другим, может быть, у нас будет возможность поговорить и проложить пространство для улучшения наших отношений и нашей экономики", - отметил собеседник агентства.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео поздравил кандидата "Движения к социализму" Арсе с победой на выборах президента Боливии. Он подчеркнул, что США с нетерпением ожидают начала работы с новым демократически избранным правительством по вопросам, представляющим взаимный интерес.
 
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