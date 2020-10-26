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https://ria.ru/20201026/boliviya-1581549975.html
Президент Боливии пообещал восстановить отношения с Россией
Боливия восстановит отношения с Россией после ухудшения, произошедшего во время правления правительства де-факто, сообщил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:10
2020-10-26T14:23
россия
луис арсе
жанин аньес
эво моралес
боливия
в мире
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<strong>ЛА-ПАС, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливия</a> восстановит отношения с Россией после ухудшения, произошедшего во время правления правительства де-факто, сообщил в интервью РИА Новости президент латиноамериканской страны <a href="http://ria.ru/person_luis-arse/" target="_blank" data-auto="true">Луис Арсе</a>, победивший на выборах несколько дней назад."Поэтому то, что мы собираемся сделать, как только придем к власти, - это восстановить отношения, это вернуться и продолжить то, что мы делали. Было много проектов, у нас здесь была атомная энергетика, у нас были экспортные проекты. Мы собираемся возобновить все это с правительством президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>", - добавил Арсе.Прошедшие 18 октября выборы были созваны после отмены результатов голосования, состоявшегося 20 октября 2019 года. Тогда Высший избирательный суд Боливии признал победителем <a href="http://ria.ru/person_EHvo_Morales_KHuan_Ajjma/" target="_blank" data-auto="true">Эво Моралеса</a>, который на тот момент занимал пост главы государства. Его основной соперник Карлос Меса отказался признавать эти итоги, в стране начали протесты. После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку и покинул Боливию. Власть перешла к сенатору <a href="http://ria.ru/person_zhanin-anes/" target="_blank" data-auto="true">Жанин Аньес</a>.
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580825614.html
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боливия
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россия, луис арсе, жанин аньес, эво моралес, боливия, в мире

Президент Боливии пообещал восстановить отношения с Россией

12:10 26.10.2020 (обновлено: 14:23 26.10.2020)
 
© AP Photo / Juan KaritaНовоизбранный президент Боливии Луис Арсе после объявления окончтельного результата официального подсчета голосов
Новоизбранный президент Боливии Луис Арсе после объявления окончтельного результата официального подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Juan Karita
Новоизбранный президент Боливии Луис Арсе после объявления окончтельного результата официального подсчета голосов
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ЛА-ПАС, 26 окт - РИА Новости. Боливия восстановит отношения с Россией после ухудшения, произошедшего во время правления правительства де-факто, сообщил в интервью РИА Новости президент латиноамериканской страны Луис Арсе, победивший на выборах несколько дней назад.
"Я считаю, что за последние одиннадцать месяцев произошло ухудшение отношений между Боливией и Россией, вызванное присутствием правительства де-факто, пришедшего к власти благодаря госперевороту, которое не понимало, что стоит за отношениями между нашими страны", - сказал он.
"Поэтому то, что мы собираемся сделать, как только придем к власти, - это восстановить отношения, это вернуться и продолжить то, что мы делали. Было много проектов, у нас здесь была атомная энергетика, у нас были экспортные проекты. Мы собираемся возобновить все это с правительством президента Владимира Путина", - добавил Арсе.
Прошедшие 18 октября выборы были созваны после отмены результатов голосования, состоявшегося 20 октября 2019 года. Тогда Высший избирательный суд Боливии признал победителем Эво Моралеса, который на тот момент занимал пост главы государства. Его основной соперник Карлос Меса отказался признавать эти итоги, в стране начали протесты. После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку и покинул Боливию. Власть перешла к сенатору Жанин Аньес.
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РоссияЛуис АрсеЖанин АньесЭво МоралесБоливияВ мире
 
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