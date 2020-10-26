https://ria.ru/20201026/boliviya-1581549975.html

Президент Боливии пообещал восстановить отношения с Россией

Боливия восстановит отношения с Россией после ухудшения, произошедшего во время правления правительства де-факто, сообщил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:10

2020-10-26T12:10

2020-10-26T14:23

россия

луис арсе

жанин аньес

эво моралес

боливия

в мире

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<strong>ЛА-ПАС, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливия</a> восстановит отношения с Россией после ухудшения, произошедшего во время правления правительства де-факто, сообщил в интервью РИА Новости президент латиноамериканской страны <a href="http://ria.ru/person_luis-arse/" target="_blank" data-auto="true">Луис Арсе</a>, победивший на выборах несколько дней назад."Поэтому то, что мы собираемся сделать, как только придем к власти, - это восстановить отношения, это вернуться и продолжить то, что мы делали. Было много проектов, у нас здесь была атомная энергетика, у нас были экспортные проекты. Мы собираемся возобновить все это с правительством президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>", - добавил Арсе.Прошедшие 18 октября выборы были созваны после отмены результатов голосования, состоявшегося 20 октября 2019 года. Тогда Высший избирательный суд Боливии признал победителем <a href="http://ria.ru/person_EHvo_Morales_KHuan_Ajjma/" target="_blank" data-auto="true">Эво Моралеса</a>, который на тот момент занимал пост главы государства. Его основной соперник Карлос Меса отказался признавать эти итоги, в стране начали протесты. После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку и покинул Боливию. Власть перешла к сенатору <a href="http://ria.ru/person_zhanin-anes/" target="_blank" data-auto="true">Жанин Аньес</a>.

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580825614.html

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россия

боливия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луис арсе, жанин аньес, эво моралес, боливия, в мире