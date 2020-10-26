https://ria.ru/20201026/boliviya-1581546498.html

Луис Арсе: Боливия хочет стать главным поставщиком продуктов в Россию

Несколько дней назад в Боливии были подведены итоги президентских выборов, в них победил социалист Луис Арсе – бывший министр экономики и соратник по партии... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:00

2020-10-26T13:00

2020-10-26T13:01

россия

луис арсе

боливия

интервью

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<em>Несколько дней назад в <a href="https://ria.ru/location_Bolivia" target="_blank">Боливии</a> были подведены итоги президентских выборов, в них победил социалист <a href="https://ria.ru/person_luis-arse" target="_blank">Луис Арсе</a> – бывший министр экономики и соратник по партии экс-главы страны Эво Моралеса. Однако у него свой путь. О задачах, которые стоят перед государством, совместных проектах с Россией, встрече с Владимиром Путиным, отношениях с США и зубной пасте из коки Арсе рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Дарья Станиславец.</em><strong>— Как прошедший год изменил отношения между Россией и Боливией, чего вы ждете и хотите от России?</strong>— Я считаю, что за последние одиннадцать месяцев произошло ухудшение отношений между Боливией и Россией, вызванное присутствием правительства де-факто, пришедшего к власти благодаря госперевороту, которое не понимало, что стоит за отношениями между нашими странами.Поэтому то, что мы собираемся сделать, как только придем к власти, — это восстановить отношения, это вернуться и продолжить то, что мы делали. Было много проектов, у нас здесь была атомная энергетика, у нас были экспортные проекты. Мы собираемся возобновить все это с правительством президента Путина.<strong>— Вам было бы интересно иметь стратегический союз с Россией? И если да, то в каком секторе – в энергетике, добыче газа, лития?</strong>— Газ всегда был (таким) сектором, мы знаем о потенциале России в этом отношении, но мы также хотим превратиться в основного поставщика продуктов питания в Россию, хотим обмениваться технологиями.<strong>— Какие технологии вас интересуют?</strong>— Мы уже начали тему ядерной медицины, но есть, например, сельскохозяйственные технологии, коммуникации и другие, которые Россия может нам предоставить.<strong>— Что Боливия хочет экспортировать в Россию? Мясо?</strong>— Не только мясо, у нас есть огромный потенциал для таких продуктов, как киноа, многие андские и амазонские продукты, с которыми мы хотим прийти в Россию. Фрукты, очень важные продукты для продовольствия и диверсификации питания в России.<strong>— Вы заинтересованы в военно-техническом сотрудничестве с Россией?</strong>— Мы сталкиваемся с серьезными экономическими проблемами, мы будем уделять приоритетное внимание ресурсам, которые позволят вывести Боливию из экономического кризиса. Позже, конечно, мы можем вступить в такие переговоры.<strong>— Вы хотите встретиться или поговорить по телефону с господином Путиным? </strong>— Я бы очень хотел встретиться лично с президентом Путиным в любой обстановке, будь то в Организации Объединенных Наций или в любой другой обстановке, чтобы иметь возможность, в частности, обменяться мнениями и обсудить вопросы, которые интересуют обе страны.<strong>— Может ли этот разговор состояться до конца года?</strong>— Оптимальным для нас было бы встретиться как можно скорее. Но мы понимаем ту повестку дня, которая, должно быть, есть у президента Путина.<strong>— Вы упомянули российский ядерный научный центр, будет ли ваше правительство поддерживать этот проект?</strong>— Мы должны завершить его, мы должны ввести его в действие, и мы хотим получить техническую помощь из России, чтобы иметь возможность расширяться, проводить исследования здесь, в Боливии, по этому вопросу.<strong>— Хотела бы спросить вас о российских вакцинах от коронавируса, которые сейчас проходят клинические испытания, они показывают хорошие результаты. Собирается ли ваше правительство закупить российскую вакцину?</strong>— Конечно. Я понимаю, что вакцина еще не продается, думаю, что это уже обсуждалось, чтобы Боливия стала одной из первых стран, которая могла бы ею располагать.<strong>— Вы хотите купить вакцину для вакцинации или для клинических испытаний?</strong>— Для вакцинации.<strong>— Когда экономика Боливии вернется к росту? Какие меры ваше правительство примет для этого?</strong>— Мы хотим идти путем импортозамещения, у нас есть огромный потенциал для того, чтобы прекратить импорт первичной и готовой продукции, которую сегодня мы поставляем.Кроме того, есть наша программа безопасности и продовольственного суверенитета, чтобы гарантировать не только продовольствие для Боливии, но и его экспорт. В краткосрочной перспективе у нас есть задача стимулирования внутреннего туризма. COVID-19 во всем мире все еще не позволяет принимать в полной мере иностранных туристов, это тоже тема для обсуждения с Россией, но пока этого не произойдет, мы будем продвигать местный туризм.С другой стороны, у нас есть стратегические проекты: промышленная добыча лития в Боливии, производство и экспорт литиевых батарей, что дополнительно даст 41 новую смежную отрасль в стране.Затем у нас есть металлургическая промышленность, Боливия только начинает входить в эту сферу. Я хочу поговорить об этом с Россией. Кроме того, мы собираемся экспортировать электроэнергию в соседние страны, мы должны продолжить тему производства газа, полипропилена и полиэтилена, а также запустить стратегический проект межокеанского транспортного коридора, чтобы соединить Атлантический и Тихий океан через Боливию.В заключение я хочу отметить тему производства возобновляемого экологического дизельного топлива, мы собираемся перерабатывать пищевые масла, чтобы производить дизельное топливо. Это важный продукт для пассажирского и грузового транспорта. С его производством Боливия через пять лет перестанет импортировать дизельное топливо.<strong>— Когда уровень валового внутреннего продукта перейдет к положительным значениям?</strong>— Через полтора-два года как минимум.<strong>— В части добычи лития и газа на каких условиях иностранные инвесторы могут участвовать в этих проектах?</strong>— Согласно нашей конституции, государство должно взять на себя более 50%, 49% может быть за транснациональной компанией, поэтому любое предложение, которое мы получаем в части добычи наших природных ресурсов, обязательно должно соответствовать этой схеме.<strong>— То есть вы не собираетесь менять эту политику?</strong>— Мы не собираемся ее менять.<strong>— С какими решениями, принятыми экс-президентом Моралесом, вы не согласны и хотите изменить?</strong>— Есть несколько вещей, которые мы должны исправить, есть проблема правосудия в Боливии, которая все еще не решена. Существует проблема всеобщего медицинского страхования, которая также должна быть улучшена, чтобы люди могли рассчитывать на получение более качественных услуг.<strong>— В части правосудия что вы хотите изменить? </strong>— Сейчас те судьи, которые обладают судебной властью, выбираются народным голосованием. Мы здесь сделали ошибку: выбирая тех, кто будет заниматься судебной системой, не выбрали лучших мужчин и женщин. В этой сфере надо вернуться к меритократии (когда власть заслуживается). Но эти заслуги должны быть определенным образом научно и технически подтверждены — университетами, либо другими институтами, пусть даже заграничными, которые могут оценить тех, кто претендует на посты, например, судей. Претенденты на эти посты должны проходить через гораздо более жесткие фильтры — и академические, и технические.<strong>— Хотите ли вы восстановить отношения с Венесуэлой? Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в стране?</strong>— То, чего мы очень хотим, это восстановить отношения с Венесуэлой, которые правительство де-факто прервало по чисто идеологическим причинам. Венесуэльские братья такие же, как и в любой другой южноамериканской стране, и мы хотим восстановить с ними отношения.<strong>— Недавно переходное правительство получило верительные грамоты от представителя Хуана Гуаидо в качестве посла Венесуэлы, что вы собираетесь делать в связи с этим?</strong>— Мы собираемся возобновить работу с истинным правительством, которым является правительство Мадуро.<strong>— Также Боливия в прошлом году присоединилась к Группе Лимы. Каковы будут ваши действия?</strong>— Это нужно оценивать очень спокойно, я пока не знаю, где мы будем полезнее – внутри или снаружи, это нужно оценить, но мы не совпадаем со многими постановками вопросов, которые есть у этой группы, поэтому необходимо оценить, где лучше находиться — внутри или снаружи.<strong>— Планируете ли вы также поговорить с господином Мадуро?</strong>— Конечно, надеюсь, будет возможность поговорить.<strong>— Каковы будут ваши отношения с США?</strong>— Это зависит от них. Если они хотят уважать нас как страну, уважать наш суверенитет, и мы будем говорить на равных, то нет проблем.<strong>— Совсем скоро в США пройдут выборы, по вашему мнению, какие отношения будут иметь США с Боливией и с Латинской Америкой в целом, если, например, победит Трамп или если победит Байден? </strong>— Есть огромная разница между одним и другим: для одного мы просто задний двор, а с другим, может быть, у нас будет возможность поговорить и проложить пространство для улучшения наших отношений и нашей экономики.<strong>— Соединенным Штатам нравится политика санкций против многих стран. Не боитесь ли вы, что в случае восстановления отношений с Венесуэлой Боливия также может подвергнуться санкциям США?</strong>— Всегда есть эта угроза, которую я считаю абсолютно детской, я считаю, что страны должны двигаться за счет других механизмов, а не судить страны, никто не имеет права судить другую страну.<strong>— Будет ли ваше правительство осуждать санкции на международной арене как инструмент влияния против России, Венесуэлы, Ирана?</strong>— Конечно, мы не согласны ни с тем, что они сделали с Кубой, ни с тем, что они делают сейчас в отношении Венесуэлы, ни с какой-либо другой страной.<strong>— Вы сказали, что Эво Моралес может вернуться в Боливию, когда захочет, потому что он боливиец, и это его страна, но против господина Моралеса идут различные расследования. Что вы думаете об этих уголовных делах? Продолжится ли расследование? </strong>— Они должны продолжаться, потому что это пружина судебного органа, которая должна работать своим чередом. Если Эво захочет, он приедет сюда, в Боливию, и будет защищаться от всех тех судебных исков, которые подаются, потому что они нарушают многие правила. Думаю, для него было бы хорошо приехать и защищаться от всех тех обвинений, которые были выдвинуты.<strong>— На ваш взгляд, есть ли основания для проведения расследований против членов переходного правительства?</strong>— Они уже начались, к различным государственным деятелям предъявлено много судебных исков, которые должны продолжать рассматриваться судебными органами.<strong>— Какова будет политика в отношении производства коки в Боливии?</strong>— Мы собираемся ее продолжить, более того, мы хотим индустриализировать эту сферу. <strong>— Что это значит?</strong>— Например, мы собираемся создать зубную пасту из листьев коки. В листе коки содержится 14 алкалоидов, один из них — отличное и смертельное средство для кариеса, поэтому у тех, кто жует коку, нет кариеса.<strong>— Вы собираетесь производить продукцию для Боливии или для региона?</strong>— Для Боливии и всего мира. Мы, конечно, собираемся экспортировать этот продукт.<strong>— По поводу получения выхода Боливии к морю…</strong>— Продолжим придерживаться нашей политики. Мы собираемся продолжить реализацию всех стратегий, направленных на восстановление свободного и суверенного доступа к Тихому океану.<strong>— Вы собираетесь снова обращаться в международные суды или собираетесь решать эту проблему непосредственно с Чили?</strong>— Нужно разговаривать.

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https://ria.ru/20190711/1556431682.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луис арсе, боливия, интервью