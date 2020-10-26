https://ria.ru/20201026/biblioteki-1581505537.html

Приморье получит 20 миллионов рублей на создание современных библиотек

Приморье в рамках нацпроекта "Культура" дополнительно получит 20 миллионов рублей на создание библиотек нового поколения, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T04:30

2020-10-26T04:30

2020-10-26T04:30

приморский край

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj" target="_blank">Приморье</a> в рамках нацпроекта "Культура" дополнительно получит 20 миллионов рублей на создание библиотек нового поколения, сообщает правительство региона.Библиотеки обустроят, там появится доступ к широкополосному интернету, информационной системе "Национальная электронная библиотека", современным отечественным научным и художественным информационным ресурсам, оцифрованным ресурсам периодической печати.Виртуальные концертные залы по нацпроекту появятся в библиотечной системе Лесозаводска и детской школе искусств №1 во Владивостоке.Национальный проект "Культура", утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется в Приморье с 2019 года. Он направлен на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга местных жителей, для этого учреждения культуры ремонтируют и оснащают современным оборудованием.В регионе действует государственная программа "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства через увеличение к 2027 году охвата населения края культурными мероприятиями до 63,2 тысячи человек в год, создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в регионе. Также среди целей программы - сохранение и пополнение архивных фондов Приморского края.

https://ria.ru/20200727/1575010979.html

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, общество