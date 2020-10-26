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Приморье получит 20 миллионов рублей на создание современных библиотек
Приморье в рамках нацпроекта "Культура" дополнительно получит 20 миллионов рублей на создание библиотек нового поколения, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T04:30
2020-10-26T04:30
приморский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj" target="_blank">Приморье</a> в рамках нацпроекта "Культура" дополнительно получит 20 миллионов рублей на создание библиотек нового поколения, сообщает правительство региона.Библиотеки обустроят, там появится доступ к широкополосному интернету, информационной системе "Национальная электронная библиотека", современным отечественным научным и художественным информационным ресурсам, оцифрованным ресурсам периодической печати.Виртуальные концертные залы по нацпроекту появятся в библиотечной системе Лесозаводска и детской школе искусств №1 во Владивостоке.Национальный проект "Культура", утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется в Приморье с 2019 года. Он направлен на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга местных жителей, для этого учреждения культуры ремонтируют и оснащают современным оборудованием.В регионе действует государственная программа "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства через увеличение к 2027 году охвата населения края культурными мероприятиями до 63,2 тысячи человек в год, создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в регионе. Также среди целей программы - сохранение и пополнение архивных фондов Приморского края.
https://ria.ru/20200727/1575010979.html
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приморский край, общество

Приморье получит 20 миллионов рублей на создание современных библиотек

04:30 26.10.2020
 
© Fotolia / xyКниги и учебники
Книги и учебники - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Fotolia / xy
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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Приморье в рамках нацпроекта "Культура" дополнительно получит 20 миллионов рублей на создание библиотек нового поколения, сообщает правительство региона.
"Двадцать миллионов рублей дополнительно направят Приморскому краю на реализацию национального проекта "Культура". Средства предназначены для создания библиотек нового поколения и организации виртуальных концертных залов… Модернизация ожидает центральную библиотеку имени А.П. Чехова Владивостокской централизованной библиотечной системы и две малые библиотеки: учреждение централизованной системы имени В.К. Арсеньева Арсеньевского городского округа и библиотеку-филиал №5 централизованной библиотечной системы в Артеме", - говорится в сообщении.
Библиотеки обустроят, там появится доступ к широкополосному интернету, информационной системе "Национальная электронная библиотека", современным отечественным научным и художественным информационным ресурсам, оцифрованным ресурсам периодической печати.
Виртуальные концертные залы по нацпроекту появятся в библиотечной системе Лесозаводска и детской школе искусств №1 во Владивостоке.
Национальный проект "Культура", утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется в Приморье с 2019 года. Он направлен на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга местных жителей, для этого учреждения культуры ремонтируют и оснащают современным оборудованием.
В регионе действует государственная программа "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства через увеличение к 2027 году охвата населения края культурными мероприятиями до 63,2 тысячи человек в год, создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в регионе. Также среди целей программы - сохранение и пополнение архивных фондов Приморского края.
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