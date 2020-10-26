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Путин заявил о новых угрозах для безопасности Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:22
2020-10-26T12:22
россия
нато
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности."С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20201024/zakharova-1581326305.html
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россия, нато, владимир путин, безопасность

Путин заявил о новых угрозах для безопасности Европы

12:22 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности.
"С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 12:44
Захарова ответила на слова генерала НАТО, назвавшего Россию противником
 
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РоссияНАТОВладимир ПутинБезопасность
 
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