https://ria.ru/20201026/bezopasnost-1581552174.html
Путин заявил о новых угрозах для безопасности Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:22
2020-10-26T12:22
2020-10-26T12:22
россия
нато
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности."С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20201024/zakharova-1581326305.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, владимир путин, безопасность