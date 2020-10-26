https://ria.ru/20201026/bezopasnost-1581552174.html

Путин заявил о новых угрозах для безопасности Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:22

2020-10-26T12:22

2020-10-26T12:22

россия

нато

владимир путин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности."С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20201024/zakharova-1581326305.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, владимир путин, безопасность