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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/bessimptomno-1581593744.html
Названа еще одна причина бессимптомного течения COVID-19
Бессимптомное течение COVID-19 может быть связано не только с особенностями организма, но и с самим возбудителем, считает вирусолог НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:33
2020-10-26T15:33
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лариса попович
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости</strong>. Бессимптомное течение COVID-19 может быть связано не только с особенностями организма, но и с самим возбудителем, считает вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>."Сказать твердо, что это особенности человека, — достаточно сложно. Кроме того, самый главный вопрос: в чем дело, какие это особенности? На этот вопрос нет ответа", — сказал Альтштейн в беседе с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>. В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Popovich/" target="_blank" data-auto="true">Лариса Попович</a>, считает, что толерантность к COVID-19 могла выработаться после заражения бета-коронавирусом. "Люди, переболевшие бета-коронавирусной инфекцией (а это очень большое количество людей), приобрели некий иммунитет к белкам этого шипа, потому что они являются главным антигеном", — разъяснила она. Медик также призвала изучить эту гипотезу. По ее словам, есть пять типов бета-коронавирусов, которые могут поразить человека. Научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Чепурнов</a> считает появление толерантности к COVID-19 у людей ожидаемым. Он объяснил, что отсутствие некоторых рецепторов в организме позволяет выработать ее к любому вирусу. Ранее и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин заявил, что при встрече с патогеном организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия. Для этого он либо избавляется от патогена, либо старается минимизировать вред от инфекции. Второй вариант и есть формирование толерантности к вирусу.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 42,7 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. В России инфекцией заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч пациентов спасти не удалось. За прошедшие сутки выявлено около 17,3 тысячи случаев инфицирования. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20201024/pandemic-1581365547.html
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александр чепурнов, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лариса попович, здоровье - общество, общество

Названа еще одна причина бессимптомного течения COVID-19

15:33 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре "Москва"
Медицинские работники в приемном отделении временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бессимптомное течение COVID-19 может быть связано не только с особенностями организма, но и с самим возбудителем, считает вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Сказать твердо, что это особенности человека, — достаточно сложно. Кроме того, самый главный вопрос: в чем дело, какие это особенности? На этот вопрос нет ответа", — сказал Альтштейн в беседе с РБК.
В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, считает, что толерантность к COVID-19 могла выработаться после заражения бета-коронавирусом.
"Люди, переболевшие бета-коронавирусной инфекцией (а это очень большое количество людей), приобрели некий иммунитет к белкам этого шипа, потому что они являются главным антигеном", — разъяснила она. Медик также призвала изучить эту гипотезу.
По ее словам, есть пять типов бета-коронавирусов, которые могут поразить человека.
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 19:12Распространение нового коронавируса
В Центре Гамалеи назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает появление толерантности к COVID-19 у людей ожидаемым. Он объяснил, что отсутствие некоторых рецепторов в организме позволяет выработать ее к любому вирусу.
Ранее и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин заявил, что при встрече с патогеном организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия. Для этого он либо избавляется от патогена, либо старается минимизировать вред от инфекции. Второй вариант и есть формирование толерантности к вирусу.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 42,7 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались.
В России инфекцией заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч пациентов спасти не удалось. За прошедшие сутки выявлено около 17,3 тысячи случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЧепурновАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Лариса ПоповичЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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