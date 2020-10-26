https://ria.ru/20201026/bessimptomno-1581593744.html

Названа еще одна причина бессимптомного течения COVID-19

Бессимптомное течение COVID-19 может быть связано не только с особенностями организма, но и с самим возбудителем, считает вирусолог НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:33

2020-10-26T15:33

2020-10-26T15:33

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лариса попович

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости</strong>. Бессимптомное течение COVID-19 может быть связано не только с особенностями организма, но и с самим возбудителем, считает вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>."Сказать твердо, что это особенности человека, — достаточно сложно. Кроме того, самый главный вопрос: в чем дело, какие это особенности? На этот вопрос нет ответа", — сказал Альтштейн в беседе с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>. В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Popovich/" target="_blank" data-auto="true">Лариса Попович</a>, считает, что толерантность к COVID-19 могла выработаться после заражения бета-коронавирусом. "Люди, переболевшие бета-коронавирусной инфекцией (а это очень большое количество людей), приобрели некий иммунитет к белкам этого шипа, потому что они являются главным антигеном", — разъяснила она. Медик также призвала изучить эту гипотезу. По ее словам, есть пять типов бета-коронавирусов, которые могут поразить человека. Научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Чепурнов</a> считает появление толерантности к COVID-19 у людей ожидаемым. Он объяснил, что отсутствие некоторых рецепторов в организме позволяет выработать ее к любому вирусу. Ранее и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин заявил, что при встрече с патогеном организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия. Для этого он либо избавляется от патогена, либо старается минимизировать вред от инфекции. Второй вариант и есть формирование толерантности к вирусу.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 42,7 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. В России инфекцией заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч пациентов спасти не удалось. За прошедшие сутки выявлено около 17,3 тысячи случаев инфицирования. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20201024/pandemic-1581365547.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лариса попович, здоровье - общество, общество