https://ria.ru/20201026/belyy-1581168063.html

Биография Андрея Белого

Русский поэт, писатель и теоретик символизма Андрей Белый, настоящее имя Борис Николаевич Бугаев, родился 26 октября (14 октября по старому стилю) 1880 года в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T00:38

2020-10-26T00:38

2020-10-26T00:38

россия

андрей белый (бориc бугаев)

справки

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Русский поэт, писатель и теоретик символизма <a href="https://ria.ru/person_Bugaev_Boris" target="_blank">Андрей Белый</a>, настоящее имя Борис Николаевич Бугаев, <a href="http://kvartira-belogo.guru.ru/biography/index.html" target="_blank">родился 26 октября</a> (14 октября по старому стилю) 1880 года в дворянской семье. Его отец Николай Бугаев (1837-1903) был профессором математики Московского университета. В 1899 году, после окончании частной гимназии Л.И. Поливанова, Бугаев поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета.В 1903 году при окончании университета он был <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bulgakov/18/%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%AB%D0%99" target="_blank">удостоен</a> диплома 1-й степени. Осенью 1904 году Бугаев вторично <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/242/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9" target="_blank">поступил</a> в Московский университет на историко-филологический факультет, но в 1905 году прекратил посещение лекций.Первые литературные опыты Бориса Бугаева <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/1344/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9" target="_blank">отмечены</a> влиянием Владимира Соловьева, Федора Достоевского, Фридриха Ницше, Генрика Ибсена. Еще во время учебы в гимназии в 1896-1899 годах он написал прозаические отрывки, две пьесы, поэмы и стихотворения, а также стихотворения в прозе, которые впоследствии были утрачены или уничтожены автором. В 1898 году работал над мистерией "Антихрист", которая не была закончена, впоследствии опубликованы фрагменты "Пришедший" (1903) и "Пасть ночи" (1906).В индивидуальном жанре "симфоний" – лирической ритмизованной повествовательной прозы, ориентированной на законы музыкальной композиции, в 1900 году поэтом была написана "Северная симфония (1-я, героическая)", опубликованная 1904 году.Литературный дебют Белого состоялся в 1902 году публикацией "Симфонии (2-й, драматической)", написанной в 1901 году. Выходу в свет "симфонии" способствовал Михаил Соловьев – брат философа Владимира Соловьева, живший в одном доме с семьей Бугаевых, с его помощью был найден и авторский псевдоним Бориса Бугаева – Андрей Белый.В 1903 году в журнале "Новый Путь" за подписью "Студент-естественник" была помещена его заметка: "По поводу книги Мережковского: Лев Толстой и Достоевский". Андрей Белый участвовал в журнале "Мир Искусства", а в 1904-1909 годах работал в журнале "Весы", редактором которого был Валерий Брюсов.В этот период отдельными книгами изданы сборники стихов "Золото в Лазури" (1904), "Пепел" (1909), "Урна" (1909), а также третья симфония в прозе "Возврат" (1904) и четвертая – "Кубок Метелей" (1909). В 1909 году вместе с публицистом Эмилием Метнером, братом композитора Николая Метнера, Андрей Белый возглавил издательство "Мусагет".В 1910 году он напечатал роман "Серебряный голубь". В 1910 и 1911 годах вышли три обширных сборника статей, печатавшихся в различных газетах и журналах, – "Луг зеленый", "Арабески", "Символизм" – обоснование доктрины литературного течения.Андрей Белый рассматривал символизм как мировоззрение, составляющее основу всего символистического искусства и воплощающее высший принцип познания реальности.В 1910 году Белый <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/9704/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9" target="_blank">предпринял путешествие</a> по Европе, посетил Тунис, Египет, Палестину. Литературным итогом путешествия стали два тома "Путевых заметок".В 1912 году он <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/7402/%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%AB%D0%99" target="_blank">стал учеником</a> основателя антропософии немецкого философа Рудольфа Штейнера (1861-1925). Влиянием антропософии пронизан самый значительный роман Белого "Петербург" (1913), где Белый создал принципиально новый тип прозаического повествования. Действие романа разворачивается на фоне событий революции 1905-1907 годов. В 1912-1916 годах Андрей Белый прослушал около 30 курсов (более 400 лекций) Штейнера. С марта 1914 по август 1916 года он в основном жил в Дорнахе, близ Базеля (либо в соседнем Арлесгейме), где участвовал под руководством Штейнера в строительстве антропософского центра – "храма-театра" Гетеанума.В августе 1916 года Белый, призванный на военную службу, возвратился в Россию, где получил отсрочку.Октябрьскую революцию 1917 года он встретил с большим подъемом, приветствуя в ней мятежную очистительную стихию, "святое безумие", противостоящее мещанской умеренности, высвобождение активных творческих сил. Максималистский революционный пафос Белого отразился в его поэме "Христос воскрес" (1918), идейно созвучной "Двенадцати" Александра Блока.С 1918 по 1919 год поэт принимал участие в работе Пролеткульта, читал доклады и лекции. С 1919 по 1920 год в Петрограде участвовал в создании Вольной философской ассоциации (Вольфила), где вел лекционную деятельность.В 1921-1923 годах он жил в Германии, затем вернулся в советскую Россию.В советское время Андрей Белый опубликовал поэму "Первое свидание" (1921), книги стихов "После разлуки" (1922) и "Звезда" (1922), "Воспоминания о Блоке" (1922-1923).Во время революции и в послереволюционные годы Белый писал воспоминания и автобиографические романы. Первое из сочинений – "Котик Летаев" (1917), напоминающее прозу Джойса. Среди других произведений – "Преступление Николая Летаева" (1921), "Записки чудака" (1918-1921) и три книги под общим заглавием "Москва" – "Московский чудак" (1926), "Москва под ударом" (1926) и "Маски" (1932).В 1930-е годы им были написаны мемуары "На рубеже двух столетий" (1930), "Начало века" (1933), "Между двух революций" (1934).8 января 1934 года Андрей Белый скончался в Москве от паралича дыхательных путей после кровоизлияния в мозг. Похоронен на Новодевичьем кладбище.Первой женой поэта была <a href="http://www.dommuseum.ru/index.php?m=dist&pid=15038&PHPSESSID=da6e293f80df7744931d451004f6ae4b" target="_blank">Анна Тургенева</a> (1890-1966) – антропософ, художник, гравер, внучатая племянница известного российского писателя Ивана Тургенева. Второй его женой в 1931 году <a href="http://poetrysilver.ru/bio/140" target="_blank">стала Клавдия Васильева</a> (1886-1970), урожденная Алексеева. В 1978 году редакцией ленинградского самиздатского литературного журнала "Часы" была <a href="http://ria.ru/culture/20121130/912946130.html" target="_blank">учреждена Премия Андрея Белого</a>. Она стала первой в истории России регулярной негосударственной <a href="http://belyprize.ru/index.php?id=9" target="_blank">наградой</a> в области литературы. В 2000 году в Москве в доме № 55 на углу Арбата и Денежного переулка, где <a href="http://kvartira-belogo.guru.ru/museum/index.html" target="_blank">родился поэт</a>, был <a href="http://www.pushkinmuseum.ru/?q=content/memorialnaya-kvartira-andreya-belogo-0" target="_blank">открыт</a> музей "Мемориальная квартира Андрея Белого" (ныне филиал Государственного музея А.С. Пушкина). С 2006 года в микрорайоне Кучино города Железнодорожного (ныне городской округ Балашиха) в доме, в котором с 1925 по 1931 годах жил поэт, начал работать <a href="http://dombelogo.ru/index.php" target="_blank">музей "Дом А. Белого"</a>. В 2015 году в Кучино городского округа Балашиха был <a href="https://360tv.ru/news/kultura/pervyj-v-rossii-pamjatnik-pojetu-andreju-belomu-otkryli-v-balashihe-38074/" target="_blank">установлен</a> первый в России памятник Андрею Белому. В 2017 году в городе Лебедяни Липецкой области была <a href="https://ria.ru/20171114/1508802678.html" target="_blank">открыта мемориальная доска</a> Андрею Белому на доме, где в он проживал 1932 году. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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