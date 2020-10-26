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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581644474.html
В Белоруссии задержали мужчину, распространявшего данные милиционеров
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 25-летнего менеджера одного из госпредприятий, который, используя служебное положение, собирал и... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:09
2020-10-26T19:09
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> задержали 25-летнего менеджера одного из госпредприятий, который, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения о сотрудниках МВД и их семьях.По ее словам, из слов задержанного известно, что с августа по октябрь он распространил сведения о десятках правоохранителей Белоруссии, за что получал вознаграждение в виде криптовалюты."Обнародованные в telegram-каналах публикации сопровождались призывами к травле милиционеров и их близких, в том числе с применением насилия и повреждением личного имущества. Предполагалось, что агрессия в сети поможет "надавить" на сотрудника и воспрепятствует исполнению профессиональных обязанностей", - указала Чемоданова.Действиям мужчины дали правовую оценку, за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Также планируется в ходе расследования проверить действия подозреваемого на предмет разглашения коммерческой тайны и разжигание социальной вражды или розни, сообщила представитель МВД республики.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200924/minsk-1577709903.html
https://ria.ru/20201026/ekstremizm-1581630099.html
Ну это же подлое предательство, как только появятся иностранные войска, он и всю родню продаст ! Иуда
71
Вот интересно, его организм выдержит вторжение инородного тела?
62
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали мужчину, распространявшего данные милиционеров

19:09 26.10.2020
 
© REUTERS / StringerВо время акции протеста в Минске. 4 октября 2020
Во время акции протеста в Минске. 4 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 25-летнего менеджера одного из госпредприятий, который, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения о сотрудниках МВД и их семьях.

"В частности, молодой человек интересовался персональной информацией о сотрудниках органов внутренних дел и членах их семей. По их имени и фамилии он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания, после чего передавал их администраторам деструктивных telegram-каналов. Все это делалось по заданию кураторов", - сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, из слов задержанного известно, что с августа по октябрь он распространил сведения о десятках правоохранителей Белоруссии, за что получал вознаграждение в виде криптовалюты.
"Обнародованные в telegram-каналах публикации сопровождались призывами к травле милиционеров и их близких, в том числе с применением насилия и повреждением личного имущества. Предполагалось, что агрессия в сети поможет "надавить" на сотрудника и воспрепятствует исполнению профессиональных обязанностей", - указала Чемоданова.
Разгон участников акций протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Действиям мужчины дали правовую оценку, за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Также планируется в ходе расследования проверить действия подозреваемого на предмет разглашения коммерческой тайны и разжигание социальной вражды или розни, сообщила представитель МВД республики.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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В КГБ Белоруссии сообщили о росте проявлений экстремизма при протестах
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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