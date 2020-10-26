https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581644474.html

В Белоруссии задержали мужчину, распространявшего данные милиционеров

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 25-летнего менеджера одного из госпредприятий, который, используя служебное положение, собирал и... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:09

2020-10-26T19:09

2020-10-26T19:09

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578190638_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_aa01874e923491dba06dbf411da4fd08.jpg

<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> задержали 25-летнего менеджера одного из госпредприятий, который, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения о сотрудниках МВД и их семьях.По ее словам, из слов задержанного известно, что с августа по октябрь он распространил сведения о десятках правоохранителей Белоруссии, за что получал вознаграждение в виде криптовалюты."Обнародованные в telegram-каналах публикации сопровождались призывами к травле милиционеров и их близких, в том числе с применением насилия и повреждением личного имущества. Предполагалось, что агрессия в сети поможет "надавить" на сотрудника и воспрепятствует исполнению профессиональных обязанностей", - указала Чемоданова.Действиям мужчины дали правовую оценку, за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Также планируется в ходе расследования проверить действия подозреваемого на предмет разглашения коммерческой тайны и разжигание социальной вражды или розни, сообщила представитель МВД республики.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200924/minsk-1577709903.html

https://ria.ru/20201026/ekstremizm-1581630099.html

a.ednak2 Ну это же подлое предательство, как только появятся иностранные войска, он и всю родню продаст ! Иуда 71

Юрий Кононов Вот интересно, его организм выдержит вторжение инородного тела? 62

11

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире