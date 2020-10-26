В Белоруссии задержали мужчину, распространявшего данные милиционеров
МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 25-летнего менеджера одного из госпредприятий, который, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения о сотрудниках МВД и их семьях.
"В частности, молодой человек интересовался персональной информацией о сотрудниках органов внутренних дел и членах их семей. По их имени и фамилии он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания, после чего передавал их администраторам деструктивных telegram-каналов. Все это делалось по заданию кураторов", - сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.
По ее словам, из слов задержанного известно, что с августа по октябрь он распространил сведения о десятках правоохранителей Белоруссии, за что получал вознаграждение в виде криптовалюты.
"Обнародованные в telegram-каналах публикации сопровождались призывами к травле милиционеров и их близких, в том числе с применением насилия и повреждением личного имущества. Предполагалось, что агрессия в сети поможет "надавить" на сотрудника и воспрепятствует исполнению профессиональных обязанностей", - указала Чемоданова.
Действиям мужчины дали правовую оценку, за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Также планируется в ходе расследования проверить действия подозреваемого на предмет разглашения коммерческой тайны и разжигание социальной вражды или розни, сообщила представитель МВД республики.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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