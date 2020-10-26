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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581601191.html
В Белоруссии будут пресекать агрессивные акции студентов
Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что акции студентов, которые приобретают неприкрытые формы агрессии, будут пресекаться правовыми мерами. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:11
2020-10-26T18:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
игорь карпенко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Министр образования <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person__317/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Карпенко</a> заявил, что акции студентов, которые приобретают неприкрытые формы агрессии, будут пресекаться правовыми мерами."Так называемые мирные акции студентов начинают приобретать неприкрытые формы агрессии и хамства. Такие действия будут пресекаться с применением всех необходимых нормативно-правовых мер",- сказал Карпенко, чьи слова цитирует белорусское госагентство Белта.Он подчеркнул, что гражданская позиция есть у каждого человека, "но ее агрессивное навязывание другим, а тем более в учебных заведениях, недопустимо". "Хамское поведение по отношению к преподавателям и сотрудникам в вузах, а также попытки дестабилизации обстановки в учреждениях образования являются грубейшим нарушением как внутреннего распорядка, так и законодательства",- подчеркнул министр.Карпенко добавил, что учебный процесс во всех учреждениях образования республики идет в штатном режиме, несмотря на призывы к забастовкам. "Тем не менее в некоторых вузах наблюдаются попытки срыва учебного процесса отдельными студентами, оскорбление преподавателей и руководителей вузов",- отметил глава ведомства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201026/siloviki-1581589168.html
в А Р М И Ю !!!!!!!!!!!!!!
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расстрел
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В Гомеле под флагом оппозиции нашли схожее со взрывным устройство. Кадры МВД Белоруссии
Белорусская милиция обнаружила в Гомеле у бело-красно-белого флага, под которым протестует оппозиция, устройство, схожее со взрывным. Устройство было обезврежено саперами. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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светлана тихановская, игорь карпенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии будут пресекать агрессивные акции студентов

16:11 26.10.2020 (обновлено: 18:04 26.10.2020)
 
© РИА НовостиАкция протеста оппозиции в Минске
Акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что акции студентов, которые приобретают неприкрытые формы агрессии, будут пресекаться правовыми мерами.
"Так называемые мирные акции студентов начинают приобретать неприкрытые формы агрессии и хамства. Такие действия будут пресекаться с применением всех необходимых нормативно-правовых мер",- сказал Карпенко, чьи слова цитирует белорусское госагентство Белта.
Он подчеркнул, что гражданская позиция есть у каждого человека, "но ее агрессивное навязывание другим, а тем более в учебных заведениях, недопустимо". "Хамское поведение по отношению к преподавателям и сотрудникам в вузах, а также попытки дестабилизации обстановки в учреждениях образования являются грубейшим нарушением как внутреннего распорядка, так и законодательства",- подчеркнул министр.
Карпенко добавил, что учебный процесс во всех учреждениях образования республики идет в штатном режиме, несмотря на призывы к забастовкам. "Тем не менее в некоторых вузах наблюдаются попытки срыва учебного процесса отдельными студентами, оскорбление преподавателей и руководителей вузов",- отметил глава ведомства.
Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 15:07Протесты в Белоруссии
В центр Минска направилась колонна силовиков
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяИгорь КарпенкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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