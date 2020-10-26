https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581601191.html

В Белоруссии будут пресекать агрессивные акции студентов

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что акции студентов, которые приобретают неприкрытые формы агрессии, будут пресекаться правовыми мерами. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:11

2020-10-26T16:11

2020-10-26T18:04

протесты в белоруссии

светлана тихановская

игорь карпенко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581470251_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_16a4b76b6234a328f767763190c338af.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Министр образования <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person__317/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Карпенко</a> заявил, что акции студентов, которые приобретают неприкрытые формы агрессии, будут пресекаться правовыми мерами."Так называемые мирные акции студентов начинают приобретать неприкрытые формы агрессии и хамства. Такие действия будут пресекаться с применением всех необходимых нормативно-правовых мер",- сказал Карпенко, чьи слова цитирует белорусское госагентство Белта.Он подчеркнул, что гражданская позиция есть у каждого человека, "но ее агрессивное навязывание другим, а тем более в учебных заведениях, недопустимо". "Хамское поведение по отношению к преподавателям и сотрудникам в вузах, а также попытки дестабилизации обстановки в учреждениях образования являются грубейшим нарушением как внутреннего распорядка, так и законодательства",- подчеркнул министр.Карпенко добавил, что учебный процесс во всех учреждениях образования республики идет в штатном режиме, несмотря на призывы к забастовкам. "Тем не менее в некоторых вузах наблюдаются попытки срыва учебного процесса отдельными студентами, оскорбление преподавателей и руководителей вузов",- отметил глава ведомства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201026/siloviki-1581589168.html

Юрий Кононов в А Р М И Ю !!!!!!!!!!!!!! 29

Сергей acid расстрел 10

6

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Гомеле под флагом оппозиции нашли схожее со взрывным устройство. Кадры МВД Белоруссии Белорусская милиция обнаружила в Гомеле у бело-красно-белого флага, под которым протестует оппозиция, устройство, схожее со взрывным. Устройство было обезврежено саперами. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 2020-10-26T16:11 true PT1M46S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, игорь карпенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире