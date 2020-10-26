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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581600797.html
Белоруссия отказала во въезде 595 иностранцам из Польши, Украины и Литвы
Почти 600 иностранцам, которые не могли четко пояснить цели своего визита, было отказано во въезде в Белоруссию, в основном, "крепкие молодые люди" въезжали в... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:07
2020-10-26T16:39
протесты в белоруссии
польша
белоруссия
литва
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Почти 600 иностранцам, которые не могли четко пояснить цели своего визита, было отказано во въезде в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, в основном, "крепкие молодые люди" въезжали в республику с территории <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский."За прошедшую неделю на белорусской границе во въезде в страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам", - сказал Бычковский.Он уточнил, что "абсолютное большинство из них - крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь". Собеседник напомнил, что белорусская сторона усилила ранее охрану границы и внимательно проверяет основания для въезда в Белоруссию у иностранцев. Он уточнил, что данные лица при уточняющих вопросах пограничников начинали путаться и не могли четко ответить, зачем едут в Белоруссию, где будут временно проживать в республике и за какие средства. Официальный представитель ведомства подчеркнул, что в таких случаях у пограничников есть право не пропустить иностранца в страну.По словам Бычковского, основная масса непропущенных лиц пыталась въехать из соседних с Белоруссией стран: Украины, Польши и Литвы.Бычковский отметил, что в целом из этих стран люди продолжают въезжать в Белоруссию, движение через границу не прекращались, но есть "небольшая доля" иностранцев, которых не пропускают.Он добавил, что ситуация на белорусской границе находится под контролем, пограничные органы обеспечивают в полном объеме безопасность в соответствии с требованиями нынешней ситуации.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивала, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581601191.html
https://ria.ru/20201001/chizhov-1578032516.html
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581563187.html
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60
Митингующие бросали камни во время шествия оппозиции в Минске
Белорусское госагентство Белта передает, что митингующие в Минске бросали бутылки и камни в центральное РУВД (на Орловской улице).
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польша, белоруссия, литва, украина, в мире

Белоруссия отказала во въезде 595 иностранцам из Польши, Украины и Литвы

16:07 26.10.2020 (обновлено: 16:39 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкРабота белорусской таможенной службы
Работа белорусской таможенной службы - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Почти 600 иностранцам, которые не могли четко пояснить цели своего визита, было отказано во въезде в Белоруссию, в основном, "крепкие молодые люди" въезжали в республику с территории Украины, из Польши и Литвы, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.
"За прошедшую неделю на белорусской границе во въезде в страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам", - сказал Бычковский.
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В Белоруссии будут пресекать агрессивные акции студентов
Он уточнил, что "абсолютное большинство из них - крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь". Собеседник напомнил, что белорусская сторона усилила ранее охрану границы и внимательно проверяет основания для въезда в Белоруссию у иностранцев. Он уточнил, что данные лица при уточняющих вопросах пограничников начинали путаться и не могли четко ответить, зачем едут в Белоруссию, где будут временно проживать в республике и за какие средства. Официальный представитель ведомства подчеркнул, что в таких случаях у пограничников есть право не пропустить иностранца в страну.
По словам Бычковского, основная масса непропущенных лиц пыталась въехать из соседних с Белоруссией стран: Украины, Польши и Литвы.
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Бычковский отметил, что в целом из этих стран люди продолжают въезжать в Белоруссию, движение через границу не прекращались, но есть "небольшая доля" иностранцев, которых не пропускают.
Он добавил, что ситуация на белорусской границе находится под контролем, пограничные органы обеспечивают в полном объеме безопасность в соответствии с требованиями нынешней ситуации.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивала, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
Участники акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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