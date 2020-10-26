https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581573607.html

Сайт Национального банка Белоруссии перестал загружаться

Сайт Национального банка Белоруссии перестал загружаться, при открытии на странице появляется надпись "сервер недоступен". РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:59

2020-10-26T13:59

2020-10-26T13:59

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576939874_0:256:3086:1991_1400x0_80_0_0_b2e45756b3b825d4fa647216665bc4e3.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://www.nbrb.by" target="_blank" rel="nofollow noopener">Сайт Национального банка Белоруссии</a> перестал загружаться, при открытии на странице появляется надпись "сервер недоступен".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране 26 октября начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html

1

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире