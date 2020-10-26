https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581563187.html

Песков заявил о недопустимости вмешательства в события в Белоруссии

Россия не собирается вмешиваться в события в Белоруссии и считает, что этого никто не должен делать, оценивать сложившуюся ситуацию и делать выводы должно... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:10

2020-10-26T13:10

2020-10-26T13:10

протесты в белоруссии

россия

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Россия не собирается вмешиваться в события в Белоруссии и считает, что этого никто не должен делать, оценивать сложившуюся ситуацию и делать выводы должно белорусское руководство, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.На просьбу уточнить, видят ли в Кремле экономический ущерб для России из-за того, что протестами оказалась затронута работа ряда крупных белорусских предприятий, он ответил, что эти вопросы трудно оставлять без внимания."Конечно, мы наблюдаем за этим. Вы правильно сказали, что взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне. И, действительно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, для нас чрезвычайно важно", - подчеркнул представитель Кремля. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581487330.html

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире