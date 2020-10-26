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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581563187.html
Песков заявил о недопустимости вмешательства в события в Белоруссии
Россия не собирается вмешиваться в события в Белоруссии и считает, что этого никто не должен делать, оценивать сложившуюся ситуацию и делать выводы должно... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:10
2020-10-26T13:10
протесты в белоруссии
россия
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Россия не собирается вмешиваться в события в Белоруссии и считает, что этого никто не должен делать, оценивать сложившуюся ситуацию и делать выводы должно белорусское руководство, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.На просьбу уточнить, видят ли в Кремле экономический ущерб для России из-за того, что протестами оказалась затронута работа ряда крупных белорусских предприятий, он ответил, что эти вопросы трудно оставлять без внимания."Конечно, мы наблюдаем за этим. Вы правильно сказали, что взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне. И, действительно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, для нас чрезвычайно важно", - подчеркнул представитель Кремля. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире

Песков заявил о недопустимости вмешательства в события в Белоруссии

13:10 26.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции "Народный ультиматум" в Минске
Участники акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в события в Белоруссии и считает, что этого никто не должен делать, оценивать сложившуюся ситуацию и делать выводы должно белорусское руководство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Говорить о предтече всех этих акций и так далее, то не нам, наверное, делать какие-то оценки. Оценки и выводы нужно делать белорусскому руководству. И мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, с чем связан новый виток протестной активности в Белоруссии.

На просьбу уточнить, видят ли в Кремле экономический ущерб для России из-за того, что протестами оказалась затронута работа ряда крупных белорусских предприятий, он ответил, что эти вопросы трудно оставлять без внимания.
"Конечно, мы наблюдаем за этим. Вы правильно сказали, что взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне. И, действительно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия в Белоруссии, для нас чрезвычайно важно", - подчеркнул представитель Кремля.
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Протесты в БелоруссииРоссияДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
 
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