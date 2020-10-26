https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581545789.html

МВД Белоруссии задержало 523 человека на акциях протеста в воскресенье

Более 500 человек задержаны в воскресенье в Белоруссии на протестных акциях оппозиции за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщила в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:55

2020-10-26T11:55

2020-10-26T11:55

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Более 500 человек задержаны в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на протестных акциях оппозиции за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики."Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 523 человека, из них в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> – 160", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Отмечается, что "до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица".В воскресенье оппозиция провела в разных населенных пунктах Белоруссии акции протеста. Наиболее крупная акция прошла в Минске, где протестующие устроили шествие. Эту акцию в районе улицы Орловская в Минске силовики пресекли с применением спецсредств, провели задержания ее участников.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире