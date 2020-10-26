https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581543130.html

Минский тракторный завод работает в штатном режиме

Минский тракторный завод (МТЗ) работает, технологические процессы не нарушены, сообщили РИА Новости в понедельник на предприятии. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:39

2020-10-26T11:39

2020-10-26T11:39

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Минский тракторный завод (МТЗ) работает, технологические процессы не нарушены, сообщили РИА Новости в понедельник на предприятии.Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о забастовках на ряде предприятий <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Так, они со ссылкой на очевидцев и работников сообщают о стачках на МТЗ, "Гродно Азот", Минском заводе колесных тягачей, "Атланте", "Белкоммунмаше" и других. Портал tut.by публикует видео от читателей, на котором по территории МТЗ "рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку". Пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева заявила, что, по данным на утро, все предприятия реального сектора Белоруссии работают штатно, производства не остановлены."Завод работает", - сказали в администрации предприятия. Там подчеркнули, что рабочие пришли на завод, во всех цехах в 7.00 (совпадает с мск) началась утренняя смена.Комментируя информацию telegram-каналов о настроениях рабочих бастовать, в администрации отметили, что "технологические процессы на предприятии не нарушены, цеха работают, продукция отгружается".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране 26 октября начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/belorussiya-1581531791.html

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html

semya.ota надо жкх бастануть для тех квартир где проживают революционеры -может через зловония в доме дойдет что со страной будет 129

Сергей acid когда пишут в "штатном" значит что то готовится 72

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире