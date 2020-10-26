https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581542803.html

Подразделения "Беларуськалия" работают штатно, заявили на предприятии

Один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений белорусское предприятие "Беларуськалий" сообщило, что работает штатно на фоне призывов оппозиции к... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:38

2020-10-26T11:38

2020-10-26T11:38

протесты в белоруссии

светлана тихановская

беларуськалий

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений белорусское предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалий</a>" сообщило, что работает штатно на фоне призывов оппозиции к стачке.Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о забастовках на ряде предприятий <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Так, они со ссылкой на очевидцев и работников сообщают о стачках на МТЗ, "Гродно Азот", Минском заводе колесных тягачей, "Атланте", "Белкоммунмаше" и других. Портал tut.by публикует видео от читателей, на котором по территории МТЗ "рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку". Пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева заявила, что, по данным на утро, все предприятия реального сектора Белоруссии работают штатно, производства не остановлены."Предприятие работает в штатном режиме. Все цеха, рудоуправления и вспомогательные производства работают", - сказал РИА Новости представитель руководства предприятия.На "Беларуськалии" сразу после президентских выборов в стране был создан стачком, который ведет активную деятельность, многие его активисты неоднократно задерживались и помещались под административный арест.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране 26 октября начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/belorussiya-1581531791.html

https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581487330.html

semya.ota а что отключите свет тепло газ от тех квартир где проживают эти м---и за тихоновскую они же хотят забастовки вот и пусть все прелести забастовки примут 24

Людмила Володина Да мало ли что она объявила ! Никто, ничто и звать её никак. Людям надо на работу выходить, деньги для семьи зарабатывать, а не тусоваться на площадях, а потом сутками сидеть за свою глупость. 23

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире