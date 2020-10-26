Подразделения "Беларуськалия" работают штатно, заявили на предприятии
© SputnikБеларуськалий
© Sputnik
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений белорусское предприятие "Беларуськалий" сообщило, что работает штатно на фоне призывов оппозиции к стачке.
Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о забастовках на ряде предприятий Белоруссии. Так, они со ссылкой на очевидцев и работников сообщают о стачках на МТЗ, "Гродно Азот", Минском заводе колесных тягачей, "Атланте", "Белкоммунмаше" и других. Портал tut.by публикует видео от читателей, на котором по территории МТЗ "рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку". Пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева заявила, что, по данным на утро, все предприятия реального сектора Белоруссии работают штатно, производства не остановлены.
"Предприятие работает в штатном режиме. Все цеха, рудоуправления и вспомогательные производства работают", - сказал РИА Новости представитель руководства предприятия.
На "Беларуськалии" сразу после президентских выборов в стране был создан стачком, который ведет активную деятельность, многие его активисты неоднократно задерживались и помещались под административный арест.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране 26 октября начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>