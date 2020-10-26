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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581542630.html
Минский автозавод сообщил, что продолжает работу
Минский автомобильный завод (МАЗ) продолжает работу, несмотря на появившуюся ранее в сети информацию о якобы начале массовой забастовки, сообщили РИА Новости на РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:37
2020-10-26T11:37
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
минский автомобильный завод
в мире
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<strong>МИНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Минский автомобильный завод</a> (МАЗ) продолжает работу, несмотря на появившуюся ранее в сети информацию о якобы начале массовой забастовки, сообщили РИА Новости на предприятии.В понедельник ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию, что на ряде крупных промышленных предприятий <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> бастуют рабочие, которые также призывают к этому своих коллег."Работа предприятия продолжается", - сообщили агентству в канцелярии МАЗ.Минский автомобильный завод является одним из крупнейших производителей автомобильной техники в мире.Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> накануне вечером опубликовала обращение, в котором заявила о начале с 26 октября "общенациональной забастовки". До этого в воскресенье силовики применили спецсредства и провели задержания протестующих в районе улицы Орловская в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, где оппозиция проводила протестное шествие. В МВД не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщали об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль, от которых есть пострадавшие среди демонстрантов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581538155.html
https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581487330.html
минск
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире

Минский автозавод сообщил, что продолжает работу

11:37 26.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста оппозиции в Минске
Участник акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Минский автомобильный завод (МАЗ) продолжает работу, несмотря на появившуюся ранее в сети информацию о якобы начале массовой забастовки, сообщили РИА Новости на предприятии.
В понедельник ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию, что на ряде крупных промышленных предприятий Белоруссии бастуют рабочие, которые также призывают к этому своих коллег.
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 11:13Протесты в Белоруссии
Минский завод колесных тягачей работает в штатном режиме
"Работа предприятия продолжается", - сообщили агентству в канцелярии МАЗ.
Минский автомобильный завод является одним из крупнейших производителей автомобильной техники в мире.
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская накануне вечером опубликовала обращение, в котором заявила о начале с 26 октября "общенациональной забастовки". До этого в воскресенье силовики применили спецсредства и провели задержания протестующих в районе улицы Орловская в Минске, где оппозиция проводила протестное шествие. В МВД не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщали об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль, от которых есть пострадавшие среди демонстрантов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 21:00Протесты в Белоруссии
Тихановская объявила общенациональную забастовку 26 октября
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияМинский автомобильный заводВ мире
 
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