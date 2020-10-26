https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581542630.html

Минский автозавод сообщил, что продолжает работу

Минский автомобильный завод (МАЗ) продолжает работу, несмотря на появившуюся ранее в сети информацию о якобы начале массовой забастовки, сообщили РИА Новости на РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:37

2020-10-26T11:37

2020-10-26T11:37

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

минский автомобильный завод

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Минский автомобильный завод</a> (МАЗ) продолжает работу, несмотря на появившуюся ранее в сети информацию о якобы начале массовой забастовки, сообщили РИА Новости на предприятии.В понедельник ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию, что на ряде крупных промышленных предприятий <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> бастуют рабочие, которые также призывают к этому своих коллег."Работа предприятия продолжается", - сообщили агентству в канцелярии МАЗ.Минский автомобильный завод является одним из крупнейших производителей автомобильной техники в мире.Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> накануне вечером опубликовала обращение, в котором заявила о начале с 26 октября "общенациональной забастовки". До этого в воскресенье силовики применили спецсредства и провели задержания протестующих в районе улицы Орловская в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, где оппозиция проводила протестное шествие. В МВД не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщали об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль, от которых есть пострадавшие среди демонстрантов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581538155.html

https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581487330.html

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире